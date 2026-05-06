白色公司福利最好！ 林智群：成天酸林飛帆9萬 陳智菡領20萬裝沒看到

律師林智群指出，民進黨發言人林飛帆與民眾黨發言人陳智菡學歷與薪水相距甚遠，直言「政治是門好生意」。（資料照，本報合成）

同樣都是政黨的發言人，怎麼「薪」情差這麼多？律師林智群指出，民進黨發言人林飛帆學歷為台大、英國倫敦政經學院碩士領9萬元，還被一堆人酸林9萬，罵坐領高薪；反之民眾黨陳智菡為輔大、政大碩士，月領20萬元，同一批人竟裝做沒看到，大嘆「政治真的是一門好生意，特別是藍白，很容易拿到超過市場行情的薪水。」

林智群在臉書專頁「林智群律師（klaw）」發文表示，他發現綠色公司福利比較差，白色公司福利最好。白色公司一堆人在市場上都拿不到那麼高的薪水，但在民眾黨裡面卻動輒10萬、20萬元，「感覺是很棒的幸福企業，反正小草永遠有源源不絕的糧草可以供應。」

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林智群說，國民黨比較聰明，都是用公家資源養自家人，有些廢物雖然沒什麼能力，還是幫他找一個位置，比較有名氣的就推出來選舉。

林智群以羅智強為例，他如果放在人才市場上，拿得到20萬元薪水嗎？一下子跑去桃園，一下子跑回台北市，平常不做選民服務，選舉才出現一下，如果是民進黨人這樣幹，早就被吐口水了，可是天龍國人喜歡他，他還是可以選上領20萬元薪水。

林智群說，藍綠白相比之下，民進黨根本就是精實企業，薪水不高，工作要求高，更直言「如果我是104，求職網頁一定會加上警語。」

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