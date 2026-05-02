為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鍾小平節目上突爆一句話！謝震武大驚呼喊國民黨：快開除他

    2026/05/02 13:30 即時新聞／綜合報導
    謝震武指著鍾小平喊：「開除他！」（取自政論節目「新聞面對面」）

    謝震武指著鍾小平喊：「開除他！」（取自政論節目「新聞面對面」）

    國民黨副主席季麟連「建請開除韓國瑜」事件爆發後，國民黨內針對軍購案議題的內鬥持續升級，目前已演變成「3800億+N方案」、「8000億方案」兩派支持者在互相叫罵「中共走狗」、「美國CIA走狗」。對此，國民黨台北市議員鍾小平在政論節目指出，民進黨現在就是立於不敗之地盯著看，而主持人謝震武則直接問：「你看得這麼清楚，你們黨中央沒看清楚這一塊嗎？」而鍾小平接著又稱，自己是親美派，支持8000億版本，讓謝震武當場高喊：「季副主席，開除他！」

    鍾小平近日在政論節目《新聞面對面》表示，國民黨現在就是兩個路線。8000億是親美、3800億是親中。他說，最後結果怎麼樣，其實對多席次的議員選舉，是3800還是8000都沒差，但「單一席次」可差多了，講白了就是2026選舉縣市首長會被影響。

    鍾小平說，要想到那種目前勝負五五波的人選，像是新北市長參選人李四川，如果3800通過的話，民進黨就會「向外擴張」，像是宜蘭、嘉義、彰化、新北甚至新竹縣都有可能。他認為，民進黨現在就是親美，對方親中就立於不敗之地，就在那邊盯著看，接著8000億、3800億就成為「抗中保台」的主題「提前引爆2028」。

    對此，謝震武也疑惑表示：「你看得這麼清楚，你們黨中央沒看清楚這一塊嗎？」他也問，國民黨現在直接端到檯面上，大家對幹成這樣，還直接互罵「走狗」，是否對國民黨大大不利？

    鍾小平則先自曝立場，表示他自己是親美，不會像有些來賓一樣。讓謝震武當場大喊：「季副主席，開除他！鍾小平公開主張8000億！」現場來賓也幫腔：「賣黨求榮」、「你電話響了，鄭麗文打來了！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播