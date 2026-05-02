鍾小平節目上突爆一句話！謝震武大驚呼喊國民黨：快開除他

謝震武指著鍾小平喊：「開除他！」（取自政論節目「新聞面對面」）

國民黨副主席季麟連「建請開除韓國瑜」事件爆發後，國民黨內針對軍購案議題的內鬥持續升級，目前已演變成「3800億+N方案」、「8000億方案」兩派支持者在互相叫罵「中共走狗」、「美國CIA走狗」。對此，國民黨台北市議員鍾小平在政論節目指出，民進黨現在就是立於不敗之地盯著看，而主持人謝震武則直接問：「你看得這麼清楚，你們黨中央沒看清楚這一塊嗎？」而鍾小平接著又稱，自己是親美派，支持8000億版本，讓謝震武當場高喊：「季副主席，開除他！」

鍾小平近日在政論節目《新聞面對面》表示，國民黨現在就是兩個路線。8000億是親美、3800億是親中。他說，最後結果怎麼樣，其實對多席次的議員選舉，是3800還是8000都沒差，但「單一席次」可差多了，講白了就是2026選舉縣市首長會被影響。

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鍾小平說，要想到那種目前勝負五五波的人選，像是新北市長參選人李四川，如果3800通過的話，民進黨就會「向外擴張」，像是宜蘭、嘉義、彰化、新北甚至新竹縣都有可能。他認為，民進黨現在就是親美，對方親中就立於不敗之地，就在那邊盯著看，接著8000億、3800億就成為「抗中保台」的主題「提前引爆2028」。

對此，謝震武也疑惑表示：「你看得這麼清楚，你們黨中央沒看清楚這一塊嗎？」他也問，國民黨現在直接端到檯面上，大家對幹成這樣，還直接互罵「走狗」，是否對國民黨大大不利？

鍾小平則先自曝立場，表示他自己是親美，不會像有些來賓一樣。讓謝震武當場大喊：「季副主席，開除他！鍾小平公開主張8000億！」現場來賓也幫腔：「賣黨求榮」、「你電話響了，鄭麗文打來了！」

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