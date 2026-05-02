藍營質疑蘇巧慧競選團隊布局 李四川：各自為接棒加油

國民黨新北市長參選人李四川臉書PO文，指爭取輝達溝通超過1年十分不易。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川2日參加新莊保元宮250周年建醮大典「保元大囍開鑼」活動，被問到對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧公佈競選人事，被藍營議員說成員都是前行政院長蘇貞昌的老臣，有如蘇貞昌「垂簾聽政」、「政治世襲」家天下，李四川表示，他參加市長選舉會全力以赴，接市長侯友宜的棒，對手蘇巧慧會努力來接蘇貞昌的這一棒，相互來加油，對於蘇巧慧的團隊他不予置評。

綠營蘇巧慧公布競選人事後，藍營新北市議員呂家愷稱成員之一的前立委羅致政曾被爆出婚外情，還疑似偷錄跟前總統蔡英文的對話，媒體今天問李四川怎麼看對手的競爭團隊用人爭議，李四川說，選舉他會努力全力以赴，對於蘇巧慧的團隊，就不予置評。

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李四川被問到他的臉書有貼出關於招商輝達克服萬難的過程，李四川指出，台北市政府為了能留下輝達，中間努力的過程超過一年，除了每週和輝達的團隊視訊，最大的困難是解決法令問題，當時還被民進黨立委王義川指為「圖利輝達」，他未來若當選市長，他會好好來修正不合時宜的法令，協助企業營運。

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