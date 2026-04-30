邢泰釗卸任前出版「最高檢察法鑒」 籲設「司法人事委員會」選拔檢察總長

最高檢察署今舉行《最高檢察法鑒》新書發表會，司法界重量級人士齊聚一堂。（記者劉詠韻攝）

最高檢察署今舉行《最高檢察法鑒》新書發表會，檢察總長邢泰釗致詞表示，這本書詳實記錄歷任檢察總長的珍貴史料，並在結語中提出司法改革的願景，建議政府研議設立獨立的司法委員會，確保檢察人事的公開透明與司法公信力。他呼籲，檢察官的公正透明是為了全民利益，不應受黨派或時段限制，必須一棒接一棒地傳承下去。

邢泰釗回憶，編纂署誌的念頭源於他上任的第一天，當時他驚覺許多珍貴的歷史資料正隨著資深同仁的退休而流失。他提到，曾有同仁因準備退休且家中發生變故，在缺乏存放空間的情況下，將特偵組相關照片、資料及檔案全數銷毀。為此，邢泰釗隨後成立專案小組，在行政與資源有限的情況下，趕在任期結束前完成這部史誌。

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書中一大亮點是收錄歷任總長的珍貴訪談與史料。邢泰釗分享，他在20多年前便拜訪前輩，例如已故總長王建今，並留下最後的訪談紀錄與墨寶。此外，書中也透過寫實的畫作與照片，記錄包括陳涵、盧仁發、顏大和及曾勇夫等老長官的專業風采，象徵檢察體系的薪火相傳。

除了歷史回顧，邢泰釗更藉此機會針對檢察官人事調動的爭議作出回應。他強調，最高檢已誠實記錄下包括基層組織「劍青檢改」在內的各方意見，並將原始檔案還原留存。他認為，檢察人事的公正性是司法公信力的基石，這份紀錄將作為未來法制化的重要參考資料。

邢泰釗特別提到，檢察改革應效法荷蘭、比利時等與台灣國情體量相似的國家，建議台灣應研究設立一個相當於憲法地位的獨立「司法人事委員會」，專責選拔檢察總長並賦予其明確職權，藉此制度化保障司法的獨立性，避免人事異動受到外部干擾。

檢察總長邢泰釗。（記者劉詠韻攝）

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