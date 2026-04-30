解放軍偽裝成同性戀入台？梁文傑：中共不會准參加「同志」運動會

2026高雄亞洲同志運動會4月30日至5月4日將在高雄舉行。（圖擷取自亞洲同志運動會官網）

2026高雄亞洲同志運動會4月30日至5月4日將在高雄舉行，本屆有高達834名中國人報名，驚傳有解放軍背景人士偽裝成選手混入。陸委會發言人梁文傑今天說，從頭到尾都沒有任何一個案件送到陸委會，不清楚有無解放軍，但即便我們批准了，中共也不可能同意他們來台灣參加「同志」運動會。

梁文傑在陸委會記者會指出，陸委會是最後一關，審查過程是運動部、高雄市運發局到移民署，前面很多因為資格不符，全部都被退件，然後要求他們補件，但是補件又補不出來。陸委會到目前為止是一件都沒審過，沒有任何一案送到我們手上，因為在前面流程，就因文件不齊全沒有通過。

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梁文傑談及，其實我們本來是想促成這件事，畢竟在台灣開同志運動會也是一件好事，但主辦單位他對於中國人申請來台的相關流程並不熟悉，這部分造成很多疏漏的地方，就是現在時間作業已經來不及了。

梁文傑舉例，去年在雙北有舉辦世壯運，當時有不少中國人申請來台，雙北市政府作為邀請單位，有一個個審核，補件不全就叫他們補件，當時也是花費很大力氣，台北市政府、新北市政府有較大能量可以處理這些文書作業，但這次顯然不是。

梁文傑說，這次主辦單位不是高雄市政府，只是同志運動會辦在高雄市，主辦單位是台灣同志協會，所以沒有那麼大的能量，幫幾百個中國人處理入台文件。

不過，梁文傑直言，其實就算我們批准讓他們進來的入台文件，他們應該也拿不到中方批准來台的文件，因為中共不可能同意你去台灣參加「同志」運動會，這樣大家理解嗎。

梁文傑提醒，希望下次再舉辦時，相關單位能夠注意中國人士來台須經個案申請，每一個人都會審查，不是像其他外國人一樣，買了機票就可以了。

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