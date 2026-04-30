4/30國際珍奶日「盲測」4名店 賴瑞隆：致力讓更多高雄味被世界看見

賴瑞隆實際試喝「鹽埕奶茶一條街」四家人氣名店。（記者葛祐豪翻攝）

今天4月30日是國際珍奶日，高雄市長參選人、立委賴瑞隆釋出「珍奶盲測」趣味短片，實際試喝「鹽埕奶茶一條街」四家人氣名店，以生活化方式推廣高雄飲品文化；賴瑞隆表示，2025年高雄手搖飲店數已超過3000家、年營收近90億元，一杯珍奶是城市特色與產業實力的縮影，未來將致力讓更多高雄味被世界看見。

影片一開始，賴瑞隆信心滿滿地表示「台灣的珍奶世界頂級，一定喝得出來」，隨後逐杯試喝、邊喝邊猜。他從珍珠口感、茶香濃淡到奶味比例細細感受，甚至透過蓮藕香氣辨識特色飲品，過程輕鬆有趣、互動感十足，最終全數答對。

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賴瑞隆笑著直呼，盲測挑戰最難的不是猜對，而是每一杯都好喝，讓人忍不住想續杯，使其「奶茶控」本色自然流露。賴瑞隆表示，試喝過程最大的感受，是每一杯都有其獨特風味，也展現高雄飲品的多元樣貌。

賴瑞隆指出，珍奶不只是台灣飲品走向國際的重要代表，更是結合在地產業與創意能量的生活文化。陳其邁市府近年推動高雄奶茶節，並形塑聚集經濟，讓不同品牌各自發光，也創造更大的整體吸引力。

賴瑞隆進一步表示，2025年高雄手搖飲店數已超過3000家、年營收近90億元，雙雙居全國之冠，顯示飲品產業已成為重要的經濟動脈與城市驕傲。他也邀請各地奶茶愛好者到高雄旅遊、品嚐好味道。

賴瑞隆強調，一杯奶茶背後，串連茶葉、鮮奶、配料到物流運輸與店面經營，也承載許多年輕人的創業夢想。未來將持續鼓勵微型商號結合地方食材，透過青創全週期支持系統、品牌行銷等政策，讓更多創意被發揚光大；並推動「奶茶」等日常飲食，成為高雄邁向國際的城市滋味。

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