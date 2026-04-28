酸黃國昌是政客「愚蠢又惡毒」 李貞秀：新北初選「提早下課」是國民之福

民眾黨主席黃國昌（右）今日在「藍白合」新北市長民調初選結果，確定輸給國民黨籍前台北市副市長李四川（左）。（記者陳治程攝）

國民黨、民眾黨啟動「藍白合」新北市長人選民調，今宣布國民黨籍前台北市副市長李四川出線，民眾黨主席黃國昌除了祝福，也強調會率更多議員前進議會。隨著結果底定，日前因遭民眾黨除籍而對黃開撕的前立委中配李貞秀稍早發文，不只罵黃是「愚蠢又惡毒的政客」，更嗆他提早下課是「人民之福，更是國家之福」，引發討論。

國民黨、民眾黨上（3）月簽訂政黨合作協議，本月中啟動藍白工作小組，進行新北市長、宜蘭縣長「藍白合」人選電話民調作業，並於今日舉行「藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會」說明初選民調情形。結果顯示，李四川在兩家公司電話民調中，分別獲410次、446次，勝過黃國昌的338及348次，確定代表國民黨出線，投入今年底新北市長選戰。

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黃針對結果表示，他期許也相信「川伯」能延續新北市長侯友宜的優良市政，帶領新北邁向更好；更強調，他在過程中感受到台灣民主也能理性對話、以政見來競爭，而非抹黑、謾罵，甚至仇恨動員，認為兩黨此次民調展現的格局，是台灣民主重要一步。

不過，日前遭民眾黨中央開除黨籍，也丟失不分區立委資格的中配李貞秀，繼公開痛罵黃國昌是「壞人」、「偽君子」，並在直播宣布聲請法院假處分後、繼續指控黃將她妖魔化，李今（28）日也在個人臉書發文稱，黃國昌未能在新北市長初選民調勝出是「死透了」、還搭配兩雙拍手貼圖叫好，嘲諷意味明顯。

李直言，黃就是「愚蠢又惡毒的政客」，對於他今年新北市長選戰提早下課，「是人民之福，更是國家之福」，字裏行間絲毫不顧過往的同志情面。

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