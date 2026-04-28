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    首頁 > 政治

    回擊蔣！沈伯洋勾勒「無限城論壇」：東京動漫、首爾音樂交流構想

    2026/04/28 18:34 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋近期談及台北市政議題時拋出「無限城論壇」構想，台北市長蔣萬安今以動畫《鬼滅之刃》回應「這不是鬼王無慘的大本營？」沈伯洋在立院受訪時則進一步說明，雙邊城市論壇的重點需涵蓋活動、名額及事後追蹤，並強調大家要的是每次論壇留下的價值，能夠延續一整年，再銜接到下一年，所以才叫無限。

    沈伯洋先以另一部漫畫《閃靈二人組》回應，梗其實有很多，而他提出的國際論壇有三大重點，首先是辦理活動；再者為，給予參與名額或工作機會，開放年輕人加入；最後，要有所追蹤，才是真正的論壇。

    他舉例，假設台灣的次文化要與東京交流，雙方新銳漫畫家，是否可以舉辦比賽？或推出共同IP，讓國際公司在台灣能夠找人才；台北與首爾可以有音樂交流，和柏林交換轉型正義的經驗，與倫敦則觸及河岸、海港治理，和紐約也能推動金融、科技、城市治理，在雙邊公務員不涉機密之下，做真正的城市交流。

    沈伯洋也坦言，目前來講，當然還做不到這一點，更不要提及紐約最近鼠患也非常嚴重，他們的Trash Containerization（垃圾桶裝化），台灣有沒有要做？他認為，這才是真正城市交流的格局，也因此他才稱此為「無限城交流」。

    他強調，每一次跟不同的城市有不同的交流經驗，讓台北的能見度提高，越在地化越國際化，這才是台北應該要有的一個方向。

    此外，沈伯洋也質疑，如果台北十幾屆的論壇，都跟幾個中國城市，大家也搞不清楚簽訂了什麼、交了哪些資料出去。北市交通局長甚至去那邊，討論的難道是北市的交通數據嗎？台北防災、疏散動線難道要提供給對方？大家要的是深耕的活動及留下來的價值，能夠延續一整年，再銜接到下一年，所以才叫無限。

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