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    首頁 > 政治

    守護全球供應鏈順暢 管碧玲：海巡在主權就在

    2026/04/28 13:05 記者鄭景議／台北報導
    「115年國家海光獎頒獎典禮」，海委會主委管碧玲。記者陳逸寬攝）

    「115年國家海光獎頒獎典禮」，海委會主委管碧玲。記者陳逸寬攝）

    海委會主委管碧玲今日在第一屆「國家海光獎」頒獎典禮中表示，隨著國際情勢變動，海巡同仁已從過往的執法任務轉為承擔更高層次的國安責任。管碧玲指出，台灣位處印太關鍵航道，海巡在第一線穩定海域秩序，不僅是守護國家主權，更是維持全球供應鏈順暢的關鍵，國際社會已將台灣視為印太地區不可或缺的民主支柱。

    管碧玲致詞時首先感謝賴清德總統親臨現場，這代表國家對海巡人員長期堅守崗位的最高肯定。她同時向海巡之友總會最高顧問葉國一及總會長吳佩孫致謝，強調在民間資源與制度推動下，「國家海光獎」得以在今日誕生，讓第一線同仁在執行任務時，感受到背後有強大的社會力量共同支撐，讓受表揚者與全體海巡同仁深感自豪。

    針對近年來海巡面臨的挑戰，管碧玲分析，從查緝走私、偷渡到海底電纜防護，尤其是面對日益頻繁的海上灰色地帶襲擾，海巡人員始終站在第一線，守住了國家的自由民主日常。管碧玲更引用加拿大跨黨派參議員在國會的公開發言，指出僅有2300萬人口的台灣，展現出超越規模的實力，且這是在中國持續施壓下完成的成就，讓台灣成為國際信任的體系。

    管碧玲強調，「海巡在，主權就在」。無論是在搜救現場與時間賽跑，還是在災害發生時第1時間抵達，同仁們展現了國家的韌性，讓開放社會在壓力下穩定運作。她認為「國家海光獎」不是終點，而是迎接未來更大挑戰的起點。未來情勢與手段會不斷改變，政府將持續落實「海空一體、精銳海巡」藍圖，確保裝備更精良、反應更迅速。

    管碧玲今日在第1屆「國家海光獎」頒獎典禮中表示，隨著國際情勢變動，海巡同仁已從過往的執法任務轉為承擔更高層次的國安責任。（記者鄭景議攝）

    管碧玲今日在第1屆「國家海光獎」頒獎典禮中表示，隨著國際情勢變動，海巡同仁已從過往的執法任務轉為承擔更高層次的國安責任。（記者鄭景議攝）

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