澳洲跨黨派議員今起訪台6日 將拜會政府部門、與立院深入交流

澳洲聯邦參議員帛朗（左4）與「影子能源暨減排部長」眾議員提漢（左1）率領集結執政黨工黨與在野聯盟的跨黨派國會議員團，今（27）日起至5月2日訪台。（外交部提供）

澳洲聯邦參議員帛朗（Carol Brown）與「影子能源暨減排部長」眾議員提漢（Dan Tehan）率領集結執政黨工黨與在野聯盟的跨黨派國會議員團，今（27）日起至5月2日訪台。外交部說明，訪團在台期間將拜會我國政府相關部會、與立法院深入交流。

外交部表示，訪團成員除帛朗與提漢外，另有聯邦參議員在野聯盟副領袖茹絲坦（Anne Ruston）、「執法聯席委員會」主席參議員波莉（Helen Polley）、「條約聯席委員會」委員眾議員伍德（Jason Wood）、「人權聯席委員會」副主席眾議員瑞貝羅（Leon Rebello）與「教育暨就業委員會」委員參議員多里戈（Josh Dolega）等。

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外交部說明，訪團在台期間將拜會我國政府相關部會、與立法院深入交流，並藉由參訪行程進一步瞭解台灣在經貿、科技與文化等領域的發展成就，以深化台澳雙邊關係。

外交部指出，台灣與澳洲是理念相近夥伴，近年來雙邊除經貿往來密切外，在文化、科學、能源與全社會韌性等議題也持續交流，外交部將致力深化雙邊各領域的合作關係。

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