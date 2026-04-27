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    首頁 > 政治

    劉櫂豪「備戰」台東縣長選舉！若參選自認是做「好的事情」

    2026/04/27 19:59 記者黃明堂／台東報導
    前立委劉櫂豪（右1）從元旦以來頻頻釋出可能參選台東縣長訊息。（記者黃明堂攝）

    前立委劉櫂豪（右1）從元旦以來頻頻釋出可能參選台東縣長訊息。（記者黃明堂攝）

    2026台東縣長選舉，國民黨徵召議長吳秀華、民進黨提名立委陳瑩參選，系出綠營前立委劉櫂豪動向受人矚目。他今天在政論節目表示，目前仍朝參選方向積極準備，雖然距離選舉仍有一段時間，但自己已開始進行準備工作，並在過程中廣泛聽取各界意見。

    劉櫂豪先前即多次在臉書釋出不放棄參選的訊息，並說會正式對外宣布，但目前仍未斬釘截鐵說明決定參選，今天的態度仍是朝參選方向積極準備。他強調，若決定參選，「就正正當當去做一件好的事情」。

    劉櫂豪在節目中批評無論是國民黨的吳家或民進黨的陳家，地方上已有聲音認為選舉形同兩大家族之爭。他質疑，若僅剩家族政治競逐，「應該要有另外一個選擇」。

    劉櫂豪分析台東選票結構長期呈現藍大於綠，但中間選民確實存在，且結構持續變動，目前他以無黨籍身分思考參選可能性，若選民仍以政黨為主要考量，對無黨籍參選者確實較具挑戰，但也有支持者願意重新評估人選。

    吳秀華是卑南族媳婦，陳瑩是卑南族人，劉櫂豪過去六度參選台東縣長，都在原住民選票落敗，但劉櫂豪指出，台東原住民族人口比例約38%，為重要選情關鍵，自己長期投入部落服務，累積跨越政黨認同的支持基礎，這也是其評估仍具競爭力的原因之一。

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