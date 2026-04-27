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    首頁 > 政治

    呂禮詩舔共卻無法取消退休俸 四叉貓拋1建議：計畫通！

    2026/04/27 19:31 即時新聞／綜合報導
    退役海軍少校呂禮詩近日登上共艦高喊「祖國的強大也代表台灣的安全」。（圖取自中共官媒）

    退役海軍少校呂禮詩近日登上共艦高喊「祖國的強大也代表台灣的安全」。（圖取自中共官媒）

    退役海軍少校呂禮詩近日登上共艦高喊「祖國的強大也代表台灣的安全」，引發輿論撻伐，但現行法規卻無法懲處呂禮詩。對此，網紅「四叉貓」劉宇建議，乾脆先生幫呂禮詩升軍階，再取消退休俸。

    呂禮詩舔中言行不斷，最近還登上解放軍軍艦歌頌祖國強大，但目前無法可管這種校級軍官。行政院已通過《兩岸人民關係條例修正草案》送交立法院審議，第9條之3增訂「校官領有月退除給與人員不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為，或出席大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動」。

    罰則明定，違反第9條之3規定者，得由原服務機關視情節，自其行為時起停止領受5年之月退休給與50%至100%，情節重大者，得剝奪其月退休給與；已支領者，並應追回之。其無月退休給與者，原服務機關得處新台幣200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。政院版修正草案已於今年一月二日付委。

    不過四叉貓今天拋出1建議，「呂禮詩登共艦喊祖國強大，但政府沒辦法扣他的退休俸，因為按照台灣現行法規，少將以上才會被取消退休俸。我建議國防部先幫呂禮詩升三級軍階，讓呂禮詩升到少將再取消退休俸，計畫通！」

    網友紛紛表示，「還分什麼有位階沒位階的！只要退休軍人是領台灣人的納稅錢卻親中，一律取消月退俸！」、「以前這可是叛國，要判死刑！」、「退役了就算被召回後陣亡也不會連升三級啦」、「給他升將軍？嘴巴更大」、「台灣少校其實也才中階，卡在這個位置退休的，在軍中想必也不怎麼被待見」。

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