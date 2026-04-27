桃市府要求滅火器裝保護盒「防自爆」 里長怨成本暴增4倍吃不消

桃市府要求公共滅火器加裝保護盒。（記者李容萍攝）

近年來，全國各地多次發生公共滅火器（尤其是設置於鄰里的戶外型）自爆事件，造成環境污染甚至民眾受傷。桃園市政府為避免再出意外，要求在滅火器外加裝保護盒，結果導致滅火器設置成本暴增近4倍，多位議員今（27）日在議會12區公所工作報告質詢提到，各地里基層大喊負擔沉重、根本吃不消。

民政局區政行政科長曾國偉對此回應，近年桃園發生多起公共滅火器鏽蝕自爆事件，楊梅區曾發生過至少5次；為強化管理與維護，民政局去年12月10日修訂「桃園市各區里（鄰）巷道滅火器維護及管理注意事項」，戶外無遮蔽處加裝保護盒是基於安全考量，盼降低瓶身遭鏽蝕的風險。

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議員楊朝偉今在議會質詢時指出，過去1支滅火器只要700元，現在加上保護盒後增至3400元，導致設置數量大幅減少，以前1個里設置300支只需20多萬元，現在要上百萬元，經費過於龐大，且滅火器裝在箱子裡，何時過期、東西是否還在都難以掌握，管理問題重重。

議員張曉昀也說，滅火器外加裝保護盒，雖然保護效果較好，但成本實在太昂貴，許多里長反映成本過高；不少鄰里的滅火器這幾天就要到期，要求市府盡速公布作業流程與滅火器放置位置的辦法。

針對基層反映成本過高，曾國偉表示，若滅火器周圍有適當遮蔽，會思考是否能有變通的保存條件，將可放寬作法；目前全市滅火器設置總量約11萬餘支，配合新修訂的注意事項，各區公所正依規定辦理盤點、規劃及採購，預計5月中旬完成相關程序，再依實際盤點結果掌握整體汰換數量。

至於經費來源，滅火器新購部分由議員補助款辦理購置，換粉則由里基層工作經費支應。另各里辦公處應落實年度抽查，確認外觀完好及壓力錶指針處於正常範圍，並視使用年限與實際狀況，辦理換粉、汰換或報廢作業。

桃市府要求公共滅火器加裝保護盒，里基層怨成本暴增、吃不消。（記者李容萍攝）

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