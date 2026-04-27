「光復義剪隊」縣長夫人接手 動作頻頻疑為「接班」準備

陳光復以往門面，也是光復義剪隊打理。（陳光復臉書提供）

能否「代夫出征」？澎湖縣長陳光復夫人吳淑瑾新近動作頻頻，不僅馬公交通要衢出現實體及電子廣告看板，也接手選戰意味濃厚的「光復義剪隊」，並在臉書陳光復粉絲專頁寫出陳光復最新病況，希望喚回澎湖民眾對於臥病縣長的記憶。

吳淑瑾在貼文中提到，陳光復在病床上最大的外貌變化就是理了大光頭，頭上有之前開顱手術留下的大傷疤，人字型傷疤，看了有些觸目驚心，但在吳淑瑾眼裡，那是「奮勇求生的勳章」，「手摸著縣長頭上新長出的頭髮，有白髮、有黑髮」，她心中也想起每星期都在各個村莊從事義剪工作的光復義剪隊，之前縣長也常請義剪志工打理門面。

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談起光復義剪隊成立的初衷，2014年縣長選舉拜訪行程中，吳淑瑾巧遇一位行色匆匆民眾，急著出門要搭車去馬公剪頭髮。這段機緣，促成光復義剪隊的成立。在燈火通明的馬公市區，理髮或許只是出門轉角的小事；但對偏遠村落的民眾來說，想修整三千煩惱絲，卻是一趟得算準車次、忍受舟車勞頓的「遠征」。

這段對市區人來說是難以想像的「距離」，成了當晚夫妻倆商議的大事。於是從2014年起，光復義剪隊開啟了這場跨越五鄉一市、服務超過3萬人次的跳島旅程。這不僅是「剪頭髮」，更是夫妻倆對基層服務「近乎執著」的承諾。這些無私奉獻的理髮師，她們是職業級的大師，甚至都曾自己開設美髮店，10幾年來奉獻假日時間，自備剪髮工具，下鄉出海擔任剪髮志工，七美、望安、北海各地離島都有服務的足跡。

縣長陳光復夫人吳淑瑾（右），接手管理光復義剪隊。（陳光復臉書提供）

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