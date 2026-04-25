藍營斗六市長初選黃尤美勝出 無畏黨紀賴淑娞選到底、林岳璋挺賴

國民黨斗六市長初選，由斗六市代表會副主席黃尤美（前中）勝出。（檔案照，記者李文德攝）

國民黨斗六市長初選結果今（25）日下午出爐，由市民代表會副主席黃尤美勝出，縣黨部預計下週提報黨中央核備。不過初選過程早已埋下分裂因子，因初選爭議抗議機制不公的縣議員賴淑娞表態參選到底，縣議員林岳璋則爭取連任議員，並表態支持賴。對此兩人皆表示，若遭黨紀處分或開除黨籍，予以尊重。

國民黨斗六市長提名初選機制採7成民調、3成黨員投票進行，此次由黃尤美與市民代表陳品宏登記參選。縣黨部指出，本月22至24日委託兩家民調公司辦理，民調結果顯示黃尤美平均支持率達91.364％，陳品宏8.636％；今天黨員投票，黃尤美獲393票、陳品宏20票。綜合計算後，黃尤美勝出，取得提名資格，預計下周提報中央核備。

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不過在初選前已埋下藍營內部分裂的因子，賴淑娞與林岳璋先前均表態參選，更主張以全民調決定人選，不過和黃尤美、黨部的立場不同，經黨中央協調數次未果，兩人最終未登記參選。

賴淑娞表示，支持者持續勸進，她參選市長的決心從未改變，「一本初衷、參選到底」，至於是否遭黨紀處分或開除黨籍，就看黨中央或縣黨部怎麼處理，給予尊重，畢竟初選協調機制不公，就算黨紀開鍘，她依然會脫黨參選到底。

林岳璋則表示，若自己也投入選戰，恐加劇藍營分裂、讓綠營坐收漁利，考量大局後決定爭取連任縣議員，也力挺賴淑娞。當初會加入國民黨是因為認同其理念，不過初選機制黨中央或縣黨部並不尊重，如果遭到處分也給予尊重，畢竟他也不是靠黨做事。

斗六市長年被視為藍營鐵票倉，隨著藍營內部整合受阻，為選情發展投下變數，未來戰局除黃尤美外，還有堅持參選的賴淑娞，以及民進黨提名的前立委尹令瑛，將形成「三姝對決」局面。

雲林縣議員林岳璋（左起）表態支持賴淑娞參選斗六市長。（檔案照，記者李文德攝）

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