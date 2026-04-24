中方硬要恢復兩岸直航航點 海基會曝真相：13航點春節包機無人申請

海基會秘書長羅文嘉說，目前兩岸有13個航點可以開放包機，但在農曆春節都沒有人申請，可見市場沒有那麼大的需求。（海基會提供）

「鄭習會」後，北京發布10項涉台措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」已發函給「台北市航空運輸商業同業公會」，海基會秘書長羅文嘉今（24）日說，目前有13個航點可以開放包機，但在農曆春節都沒有人申請，可見市場沒有那麼大的需求。

針對上週中方透過兩岸航空業者管道提出恢復直航航點需求一事，羅文嘉說，目前開放的15個直航點載客率僅約7成，且另外13個可開放包機的點並無人申請，顯示市場需求尚未達到擴點的支撐量。他強調，航點的增設應回歸市場機制，只要市場足夠，就有開放的空間。

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關於中方公布的「10項涉台措施」，羅文嘉指出，不管是農漁產品、中客來台或中生來台，都不是新的議題，從2005年連胡會之後就一再被拿出來炒作。以農漁產品為例，2005年起中共陸續宣布開放15種水果、11種蔬菜、8種魚類進口零關稅，但從2021年起，鳳梨、蓮霧、荔枝、釋迦、石斑魚、白帶魚、竹莢魚等相繼遭到禁止進口，說停就停，沒有打招呼，也沒有任何協商，讓當初投入養殖或種植的農漁民損失慘重。

羅文嘉強調，這次10項措施仍是同樣的舊題材、重複的方式，本質上都是籌碼，用來收買或拉攏時拿出來用，政府將持續致力於協助農漁民拓展多元國際市場，避免過度依賴不可靠、無保障的單一市場，以免被「勒住脖子」。

有關恢復中客來台旅遊部分，羅文嘉重申，中客來台是根據2008年海基、海協兩會簽署的協議進行，並由「小兩會」（台旅會與海旅會）執行相關業務。2019年對岸片面終止協議，現在若要恢復，理應回歸既有的大兩會或小兩會協商機制進行磋商。去年2月我方台旅會已正式發函給陸方海旅會，希望就細節進行協商，但超過1年2個月對方始終未回應，卻在「鄭習會」場合再度提出，顯見這些議題對對岸而言只是政治籌碼。

羅文嘉強調，恢復中客來台涉及開放人數、來源地、旅遊品質與安全等諸多細節，這些都必須透過協商才能保障雙方的利益，陸方應尊重台灣的民主體制與既有協議，沒有理由迴避。

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