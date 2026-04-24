脫黨參選？國民黨基隆市議員提名 莊敬聖、蔡長宏未登記

國民黨基隆市議員選舉中山區登記今天（24日）截止，莊敬聖（中間站者）未領表登記，確定將脫黨參選。（記者俞肇福翻攝自莊敬聖臉書）

2026年九合一選舉，國民黨基隆市議員第2梯次候選人登記24日下午登記截止，第四選區（中山區）包含現任議員宋瑋莉、郭美秀及新人林祐德，第六選區（暖暖區）現任議員連恩典均完成登記；第九選區的山地原住民則無人領表；至於前國民黨基隆市中山區議員莊敬聖及暖暖區國民黨籍新人蔡長宏均未領表，外界預估兩人都將脫黨參選。

國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元指出，莊敬聖及蔡長宏兩人均未領表登記，因此，中山區、暖暖區均不用也不會辦理黨內初選電話民調。預估，國民黨基隆市黨部將於5月上旬公布提名名單。

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基隆市議員選舉中山區選情緊繃，中山區應選4席。2022年中山區市議員選舉，國民黨宋瑋莉、郭美秀，民進黨施偉政、張秉鈞出線，前議員莊敬聖2022年高票落選，原擬2026年捲土重來，不料國民黨中央通過，新人和青年可加權100％，使得莊敬聖不滿，不願參與初選民調作業，將選擇脫黨參選。

莊敬聖在臉書發文說，本次現任直接提名，其他參選者全民調及黨員投票，而他與另一位參選者（暗指林祐德）進行初選，對手可加權100％，倘若他民調支持度35％，對方20％，但對方加成後卻為40％，這讓終生黨員的他，參選心志更堅定，他會用自己雙腳、專業、地方風評，撥亂反正，尋求更多民眾支持，重返議會。

蔡長宏原本傳出要爭取以國民黨籍參選，地方人士指出，蔡曾主動找國民黨基隆市黨部主委、立委林沛祥會談，不過最後仍未領表，外界預料蔡長宏脫黨參選可能性大，勢必衝擊部分藍營選票。

國民黨基隆市議員選舉中山區登記今天截止，宋瑋莉完成登記。（基隆市議員宋瑋莉提供）

國民黨基隆市議員選舉中山區登記今天（24日）截止，新人林祐德（中）23日完成登記。（林祐德提供）

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