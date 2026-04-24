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    首頁 > 政治

    下週一軍購闖關？韓國瑜要藍委排開行程 準備「挑燈夜戰」

    2026/04/24 20:59 記者林欣漢／台北報導
    立法院朝野黨團昨協商「國防特別條例草案」，多項關鍵條文仍未達成共識，立法院長韓國瑜下週一（27日）下午將再度召集協商。（記者陳逸寬攝）

    立法院朝野黨團昨協商「國防特別條例草案」，多項關鍵條文仍未達成共識，立法院長韓國瑜下週一（27日）下午將再度召集協商。（記者陳逸寬攝）

    立法院朝野黨團昨（23日）協商「國防特別條例草案」，多項關鍵條文仍未達成共識，立法院長韓國瑜下週一（27日）下午將再度召集協商。據掌握，國民黨立委已經接獲韓國瑜通知，要將當天晚上的其他行程排開。藍委解讀，韓國瑜應該是想要在午夜12時前完成審查，要大家做好挑燈夜戰的準備。

    國防特別條例經2次協商，雖在法案名稱、立法目的及施行期間等條文取得共識，但在野的國民黨與民眾黨聯手發動攻勢下，成功刪除「中共軍事威脅」及「國防產業」等字眼。至於攸關實質建軍的「採購項目」與「經費上限」等4條深水區條文，朝野依舊毫無交集，全數宣告保留。

    對於民眾黨主席黃國昌指稱，民眾黨、國民黨基於國防部所揭軍售金額，上限可至「8000多億元」，並稱是「藍白一致的方向」。有藍委指出，在地方跑行程時，很多支持者都說軍購不要再擋了，還有總預算、年底選舉等很多的事情要做。黃國昌的意思是，民眾黨是同意配合國民黨的版本，但國民黨內還是要先化解內部矛盾，整合出共識。

    國民黨團總召傅崐萁則表示，版本非常多，大家都在討論，但是國民黨、民眾黨的立場完全一致，必須有美國完整的發價書過來，第一時間就可以同意簽約，絕對不會有時間差的問題。

    傅崐萁強調，只要有美國完整的發價書過來，經過美國政府的保證，後續維修沒有問題，也不會有像拉法葉商售的弊端，會全力支持，而且不會有時間差的問題，第一時間就可以同意簽約，但是必須看緊人民的荷包，不能讓一些濫竽充數的東西放進來。

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