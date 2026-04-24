盧秀燕與谷立言會面談合作 將發展台灣下一個護國神山-無人機及無人載具產業

台中市長盧秀燕表示，23日與 美國AIT處長谷立言會面，主要談合作，將發展台灣下一個護國神山-無人機及無人載具產業。 （記者歐素美攝）

台中市長盧秀燕昨和美國AIT處長谷立言會面，盧秀燕表示，兩人主要針對發展無人機及無人載具的產業進行討論，無人機需要航太、半導體晶片、光學及精密機械等工業機組，這四大產業本來就以台中為主，雙方將以台中為領航城市，互相合作發展台灣繼半導體晶片後下一個護國神山的產業，就是無人機及無人載具。

盧秀燕今天出席西屯區協和里市民活動中心啟用典禮時表示，她跟美國AIT處長谷立言是很要好的朋友，谷立言到台中就會找她聊一聊，兩人昨天特別聊到要發展無人機及無人載具的產業。

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盧秀燕說，大家都知道現在全世界不管是軍用或商用，對無人機及無人載具的產業需求非常非常的大，也因此雙方要共同打造台灣下一個護國神山，繼晶片半導體之後，下一個台灣的護國神山產業就是無人機及無人載具。

為什麼台中是領航城市，具有優勢呢？盧秀燕表示，因為無人機需要航太、半導體晶片、光學及精密機械等工業機組，這四大產業本來就以台中為主，這四大產業可構成無人機及無人載具的產業，因此，昨天他們二人有做更多的討論跟合作。

至於為何要談合作？盧秀燕表示，因為全世界無人機主要的技術在美國，我們有研發跟生產製造，他們會給我們生產技術及規格，他們有很大的買方市場，我們可以研發生產製造，我們是賣方，大家互相合作來發展下一個護國神山產業，就是無人機及無人載具，而且以台中為領航城市，發展中部的產業。

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