假帳號灌粉專 李四川競辦：請有心人士停止反串爛招

國民黨新北市長參選人李四川臉書粉絲專頁遭異常帳號灌入留言，競辦已蒐證。（摘自李四川臉書）

針對近期國民黨新北市長參選人李四川臉書粉絲專頁遭異常帳號灌入留言一事，李四川競選辦公室指出，李四川正式投入選舉後，反串留言便不斷出現在社群，這不會是第一次，也不會是最後一次，團隊已保留證據，並呼籲有心人士停止選舉爛招、回歸正面選戰。

李四川競辦表示，自今年3月27日起，即發現李四川臉書粉絲專頁持續遭遇異常帳號灌入留言，經內部清查，這些帳號具有高度一致的共同特徵：使用美女圖像作為頭像、好友數極低、於短時間內集中出現，留言內容多為浮誇吹捧，競選辦公室當時便已完整錄影存證並逐一進行封鎖處理，然而相關反串行為至今仍持續出現。

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李四川競辦強調，李四川數十年在公務界推動地方建設，以實質政績獲得市民信賴，社群貼文也經常吸引廣大粉絲互動，從來不需要「假好評」，如今有心人士刻意以反串方式持續在李四川官方社群留言，就是企圖以負面選舉方式「以假亂真」。

李四川競辦表示，無論臉書或Threads及其他社群平台上的假帳號與反串操作，是目前全民都在面對的共同現象，團隊已將每一次的證據都留下來，用證據說話，面對有心人士的反串抹黑，也會持續封鎖存證，「這可能讓李四川成為史上第一位主動封鎖虛假好評的政治人物粉專」，因踏實做事的人，不追求虛假好評，更不該被反串騷擾、冷嘲熱諷，請有心人士勿再持續敗壞新北選風。

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