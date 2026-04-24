盼藍白支持！賴總統被迫暫緩出訪 民進黨團提案譴責中國惡行

立法院今（24日）召開院會（記者陳逸寬攝）

總統賴清德原訂22日率團訪問友邦史瓦帝尼，但因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加取消專機飛航許可，導致行程暫緩。立法院民進黨團今（24日）在院會提案，譴責中華人民共和國政府的粗暴行為，也呼籲世界上所有理念相近的民主夥伴，正視中國對他國實施經濟與外交脅迫的行為，盼朝野共同作成決議。

對於賴總統被迫暫緩出訪史瓦帝尼，立法院外交及國防委員會22日無異議通過臨時提案，對中國的粗暴行徑表達強烈譴責。民進黨團今天於立法院會提案，建請作成決議，呼籲朝野共同譴責中共；院會稍後將決定今天的報告事項、討論事項議程。

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民進黨團提案指出，中國政府近日透過外交脅迫與經濟施壓手段，迫使塞席爾、馬達加斯加及模里西斯3國，無預警撤銷我國元首出訪專機的飛航許可，嚴重威脅飛航安全，違反國際規範及慣例，更破壞國際法所揭示之國家平等與不干涉原則，公然挑戰國際秩序，打壓我國走向世界的權利。

提案表示，建請院會作成決議，包括「立法院不分朝野堅定支持我國總統進行對外國是訪問」，堅持台灣人有走向世界，與世界各國交往合作的權利。此外，嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段迫使第三國撤銷我國元首專機飛航許可的粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權的公然干涉。

提案並促請外交部、駐外館處、國際民航組織（ICAO）的友我代表及所有可行管道，將本事件列入國際紀錄，且尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制的關注與因應，並就中華人民共和國對中華民國長期的脅迫行為，研擬完整的法律文件與政策白皮書，於年度外交報告中專章說明。

提案呼籲世界上所有理念相近的民主夥伴，正視中華人民共和國對他國實施經濟與外交脅迫的行為，將其納入各國「反脅迫」（anti-coercion）的政策工具與立法檢討。

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