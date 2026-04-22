新竹汞稻污染銷毀8000公斤起訴4人！市府「蓋牌」元凶惹人疑猜

去年7月底本報獨家揭露新竹市農地稻田遭汞污染，導致2000坪農地約8000公斤的稻米遭剷除銷毀。（資料照）

環保局與產發處已收割剷除稻穀，將受污染的稻穀送焚化爐銷毀。（資料照）

新竹市去年爆發汞稻米污染事件，經檢方偵辦起訴4人，但市府未公布業者名稱，只稱有加強水質監測及稽查。（新竹市府提供）

新竹市去年7月爆發農地汞稻米污染事件，環保局今晚稱經檢方偵辦，查獲是化學品業者違法回收處理含化學藥劑的廢容器，並涉污染周邊灌溉渠道。且檢方4月偵結，已依違反廢棄物清理法及刑法相關規定，起訴業者負責人等4人。但環保局未公布化學品業者名稱及工廠地點，也讓外界質疑市府的態度。

檢方起訴業者4人

竹市環保局今晚發布新聞稿稱去年7月發生的汞稻米污染事件，已完成污染範圍調查與風險控管，去年9月也進行受污染的汞稻米、香蕉及葡萄農地進行剷除與銷毀，針對受污染農地，依法公告列管並推動後續改善措施，由中央補助地方辦理污染整治。

環保局並稱此案是環保局長期蒐證後，發現業者未取得廢棄物清除、處理或再利用許可，即回收客戶使用後仍殘留化學藥劑之廢塑膠與廢玻璃容器。該廠僅設置簡易廢水處理設備，廢水收集管線與溝渠有破損及滲漏情形，導致含污染物的廢水外洩到廠外渠道，造成周邊農地遭污染。環保局有針對違規情形依水污染防治法裁處，業者完成廢水管線修復及相關許可文件變更。環保局也在九甲埔幹線10支線架設水質連續監測系統，掌握水圳水質。

去年7月底本報獨家揭露竹市傳出農地稻田遭汞污染，導致2千坪農地約8000公斤的稻米遭剷除銷毀，竹市府疑因去年大罷免投票，市議員曾資程就質疑市府是刻意「蓋牌」未對外說明，導致後續包括香蕉及葡萄園農地都受到灌溉水污染而需銷毀及進行後續防治，如今市府又未公布業者名稱及開罰金額，態度啟人疑竇。

新竹市去年爆發汞稻米污染事件，經檢方偵辦起訴4人，但市府未公布業者名稱，只稱設有水質監測及加強稽查。（新竹市府提供）

新竹市去年爆發汞稻米污染事件，經檢方偵辦起訴4人，但市府未公布業者名稱，態度啟人疑竇。（新竹市府提供）

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