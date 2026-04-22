辣椒水2.0？ 柯文哲今晚到湳雅夜市拜票 四叉貓疾呼「生人勿近」！

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲預計今（22日）晚要和準備跟國民黨李四川比民調爭取出線參選新北市長的黃國昌到板橋湳雅夜市掃街拜票，網紅「四叉貓」劉宇疾呼大家「沒事別靠近」，以免又鬧出另外一樁「辣椒水事件」！

柯文哲上回陪自家議員參選人到台中逢甲夜市拜票，過程中包括柯文哲在內有多人反映身體不適，指控有青鳥對他們噴辣椒水。鬧了3天案情翻轉，竟然是親自到場督導維安的中六分局長周俊銘「誤噴辣椒水」，讓外界看了相當傻眼。

請繼續往下閱讀...

而今柯文哲要和黃國昌、板橋區的市議員參選人林子宇到湳雅夜市拜票，四叉貓在臉書PO文：「警報！警報！柯文哲今晚六點半要去湳雅夜市，大家沒事別靠近，誰知道民眾黨除了辣椒水又要搞啥，板橋分局長晚上小心，先看八字夠不夠重。」

網友紛紛表示，「大家要小心點，謝謝貓貓提醒」、「柯文哲出巡就像送肉粽，生人勿近」、「歹咪呀」、「騎摩托車的人不要雙載喔！免得被髒東西上身」、「今晚分局長沒事早點下班」、「這次會是青椒？還是花椒？」、「大家迴避勿近」、「那邊的警察趕快都請假不要出勤！」、「不迴避就等著被衰賴了嘿」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法