為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台南民代批消防裝備數位化「掛蛋」 消防局：分階段補強

    2026/04/22 16:22 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市議員蔡宗豪質疑消防救災裝備數位化進度慢，消防局長楊宗林答詢。（擷取自台南市議會直播影音）

    台南市議員蔡宗豪質疑消防救災裝備數位化進度慢，消防局長楊宗林答詢。（擷取自台南市議會直播影音）

    台南市議員蔡宗豪今（22）日在議會質詢中，針對消防救災裝備數位化進度、住警器推廣成效及基層警消勤務負荷提出質疑，認為市府在「科技救災」趨勢上明顯落後其他縣市，要求消防局正視並加速改善。

    消防局回應，目前全市配發空氣呼吸器（SCBA）共1795組，其中機械式1545組、數位式250組，已供外勤消防人員使用。今年則規劃以南科補助款再採購316組空氣呼吸器，以持續補強裝備量能，現階段採購重點包含智慧救災機器人等設備，其他裝備將分階段補強。

    另有資深基層消防員指出，實務上仍以機械式空氣呼吸器為主要使用工具，因其結構簡單、操作直覺且耐用度高，在高溫、濃煙等極端火場環境下穩定性較佳，且不需依賴電力，故障風險較低。相較之下，數位式雖具備即時監測與警示功能，但存在電量管理與高溫環境穩定性等考量，因此第一線人員仍多以機械式為主。

    蔡宗豪強調，市府不應以既有習慣作為停滯數位化的理由，應在確保安全前提下逐步導入更高科技裝備，同時檢討警消人力與勤務負荷問題，避免基層長期超載。

    台南市消防局已配發提供使用的數位式空氣呼吸器250組。（台南市消防局提供）

    台南市消防局已配發提供使用的數位式空氣呼吸器250組。（台南市消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播