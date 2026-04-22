台南民代批消防裝備數位化「掛蛋」 消防局：分階段補強

台南市議員蔡宗豪質疑消防救災裝備數位化進度慢，消防局長楊宗林答詢。（擷取自台南市議會直播影音）

台南市議員蔡宗豪今（22）日在議會質詢中，針對消防救災裝備數位化進度、住警器推廣成效及基層警消勤務負荷提出質疑，認為市府在「科技救災」趨勢上明顯落後其他縣市，要求消防局正視並加速改善。

消防局回應，目前全市配發空氣呼吸器（SCBA）共1795組，其中機械式1545組、數位式250組，已供外勤消防人員使用。今年則規劃以南科補助款再採購316組空氣呼吸器，以持續補強裝備量能，現階段採購重點包含智慧救災機器人等設備，其他裝備將分階段補強。

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另有資深基層消防員指出，實務上仍以機械式空氣呼吸器為主要使用工具，因其結構簡單、操作直覺且耐用度高，在高溫、濃煙等極端火場環境下穩定性較佳，且不需依賴電力，故障風險較低。相較之下，數位式雖具備即時監測與警示功能，但存在電量管理與高溫環境穩定性等考量，因此第一線人員仍多以機械式為主。

蔡宗豪強調，市府不應以既有習慣作為停滯數位化的理由，應在確保安全前提下逐步導入更高科技裝備，同時檢討警消人力與勤務負荷問題，避免基層長期超載。

台南市消防局已配發提供使用的數位式空氣呼吸器250組。（台南市消防局提供）

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