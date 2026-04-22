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    首頁 > 政治

    吳淑瑾「代夫出征」有譜？ 馬公市6岔路口出現支持看板

    2026/04/22 13:47 記者劉禹慶／澎湖報導
    吳淑瑾代夫出征有譜？傳出五月十六日可能獲得民進黨中央提名。（記者劉禹慶攝）

    吳淑瑾代夫出征有譜？傳出五月十六日可能獲得民進黨中央提名。（記者劉禹慶攝）

    年底澎湖五合一選舉迫近，原本連任有「望」的澎湖縣長陳光復，大年初一跌倒昏迷意外，打亂民進黨澎湖選舉布局，一度傳出賴清德總統「欽點」馬公市長黃健忠，接棒參選澎湖縣長，但受到「夫人派」支持者反彈，先是澎湖開台天后宮主委蔡光明，以個人名義發動連署，支持吳淑瑾「代夫出征」。

    原本在澎湖佔有執政優勢的民進黨，因縣長陳光復受傷昏迷，雖然身體健康逐漸恢復，但經民進黨中央評估，就算清醒康復，恐將無法應付選舉強度，因此「換將說」不斷在坊間發酵，一度傳出民進黨中央黨部召開會議，賴清德希望馬公市長黃健忠接下重擔，但引發「夫人派」反彈，由蔡光明率先開出連署吳淑瑾「代夫出征」第一槍，獲得4000多人連署支持。

    隨後夫人吳淑瑾偕同女兒返鄉，在澎湖第一酒廠召開「感恩茶會」，澎湖縣政府一級主管、各級民意代表及支持者等都出席，展現出基層實力。今（22）日馬公市區主要交通要衢，位在光復路、新生路、民權路、民生路等6岔路口，突然豎立大型看板，「守住澎湖、守護光復，我們支持吳淑瑾」，署名陳光復•吳淑瑾支持者。

    雖然賴清德曾在選對會議表示，吳淑瑾年事已高，加上現在最重要是照顧縣長陳光復，否決民進黨澎湖縣黨部主委顏家康吳淑瑾「代夫出征」提案；但根據蔡光明表示，民進黨中央聽到澎湖基層心聲，很可能在5月16日正式提名吳淑瑾「代夫出征」，成為民進黨澎湖縣長參選人。

    馬公鬧區出現，支持吳淑瑾代夫出征看板。（記者劉禹慶攝）

    馬公鬧區出現，支持吳淑瑾代夫出征看板。（記者劉禹慶攝）

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