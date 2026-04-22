我政府不接受「糖衣毒藥大禮包」 中國國台辦聲援商總

中國國台辦發言人張晗。（翻攝直播）

鄭習會後，中共提出10項對台措施，全國商業總會理事長許舒博本週一號召七大產業界代表要求政府接受，遭陸委會質疑是「以商逼政」、「糖衣毒藥大禮包」。中國國台辦今日聲援商總指稱，「民進黨當局」無視島內民意，無視台灣同胞利益福祉，妄想在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸協商對話。

國台辦發言人張晗指出，台灣商業總會及相關產業界表達的心聲，充分反映了近期我們發布的10項「促進兩岸交流合作」的政策措施符合島內產業復甦需求，有利於解決經濟、民生痛點。

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張晗嗆聲，「民進黨當局」無視島內民意，無視台灣同胞利益福祉，對於中方釋出的「善意誠意」和出台的「惠台利民」政策措施，只會一味抹黑攻擊，並藉機進行政治操弄，妄想在不承認「九二共識」的情況下恢復兩岸協商對話。這些慣用伎倆騙不了人，也不可能得逞，只會讓他們越來越站在島內主流民意的對立面。

張晗聲稱，「交流融合」是兩岸同胞的願望所繫、福祉所在，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流誰也阻擋不了。「民進黨當局」應停止政治操弄，順應民心所向和大勢所趨，在促進兩岸交流合作上轉變態度。

陸委會多次指出，中共10項「促進兩岸交流合作政策措施」是分化台灣與「促統促融」的政治工具。強加政治前提，並且欠缺與我政府的協議與制度化的保障，只會讓台灣相關產業陷入中共的統戰圈套。

陸委會強調，國家主權、自由民主不是交易事項，兩岸涉公權力事項請直接與我民選政府交流協商；政府也將加強與業者輔導溝通，看清中共政治意圖，勿再次落入中共「養套殺」的陷阱。

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