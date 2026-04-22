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    首頁 > 政治

    民進黨質疑鴨子船「黑箱採購」 基隆市府：沒有圖利問題

    2026/04/22 10:45 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市政府到日本考察採購水陸兩棲運具，民進黨質疑「黑箱作業」。（基隆市政府提供）

    基隆市政府到日本考察採購水陸兩棲運具，民進黨質疑「黑箱作業」。（基隆市政府提供）

    基隆市政府向日本採購2輛水陸兩棲運具（鴨子船），民進黨基隆市黨部質疑，市府採購的鴨子船就是鎖定到日本考察的特定廠商，車型高度也一致，且預算倍增，質疑採購有圖利、黑箱採購作業。對此市府表示，採購案沒有圖利問題。

    市府向日本製造商採購2輛鴨子船預計明年送抵台灣，決標金額為新台幣4998萬元，今年編列追加預算7500萬元，包括關稅及下岸引道、岸置設施，今年在審查預算時曾遭議員批評「切香腸式」的預算編列手法，破壞財政紀律。

    民進黨基隆市黨部今召開記者會，質疑鴨子船採購疑雲。市黨部發言人陳東財指出，市府赴日考察前就已鎖定特定廠商為參訪重點，深入了解其產品與營運模式，考察回國後，市府並未展開完整的多元評估與市場比較，採購結果由得標廠商導入相同來源車型，他質疑，這樣的流程是公平競爭後的結果，還是一開始早就已經「談好了」？

    民進黨基隆市黨部執行長余睿柏則表示，鴨子船採購案明顯就是「先射箭、再畫靶」。從特定廠商考察，到最終採購同一體系產品，顯示政策方向可能早已內定，招標程序只是補齊形式，如果技術規格與採購條件，是為了對應特定車型而設計，那所謂公開招標就失去實質意義。

    余睿柏指出，鴨子船採購案不僅涉及預算持續膨脹、工程與採購順序顛倒，甚至在營運評估與時程規劃上多次修正，顯示市長謝國樑整體決策過程毫無規劃。

    市府則表示：「增加預算的部分主要是繳交中央政府的稅收及碼頭的建置，沒有圖利的問題。」

    民進黨基隆市黨部召開記者會，質疑市府採購水陸兩棲運具「黑箱作業」。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市黨部召開記者會，質疑市府採購水陸兩棲運具「黑箱作業」。（記者盧賢秀攝）

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