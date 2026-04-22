2000年總統競選歌誰寫的？ 阿扁揭真相：謝志偉東吳教書時寫的

駐歐盟代表謝志偉（資料照）

有網友在社群平台分享，金曲歌王「MC HotDog」熱狗2000年總統大選時，曾經幫前總統陳水扁錄製競選歌曲。沒想到陳水扁親自回覆，這是駐歐盟代表謝志偉當年還在東吳大學外語學院教書時所主唱的饒舌歌，很受年輕人歡迎！也是台灣競選歌曲的第一次，引發網友熱議。

該網友在社群平台Threads發出一段影片，影片中可以看到有張陳水扁封面的CD，上面寫著「少年台灣」。該網友在貼文中表示「冷知識：MC hotdog 熱狗 曾經幫陳水扁錄競選歌曲，2000年總統大選的時候，Verse2 還嗆某個政黨，這是一個維基百科都沒有的冷知識」

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網友們看到貼文後紛紛留言「26年後 國民黨還是一樣」、「那個扁啊扁啊扁啊，蒜就要蒜阿扁啊～ 耳熟能詳，但我今天才知道誰唱的」、「可惜馬英九總統競選晚會MC hotdog是嘉賓表演」、「曾經聽過這首歌，瞬間發現自己真的老了」，陳水扁也回覆「這是現任駐德大使謝志偉（駐歐盟代表）當年還在東吳大學外語學院教書時所主唱的饒舌歌，很受年輕人歡迎！也是台灣競選歌曲的第一次。」

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