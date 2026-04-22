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    首頁 > 政治

    中國干預賴清德出訪 全美台灣同鄉會譴責跨國脅迫

    2026/04/22 07:57 記者林曉雲／台北報導
    全美台灣同鄉會發聲明，譴責中國跨國脅迫干預總統賴清德出訪。（陳桂鈴提供）

    全美台灣同鄉會發聲明，譴責中國跨國脅迫干預總統賴清德出訪。（陳桂鈴提供）

    針對中國當局，迫使包括塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等國臨時取消總統賴清德專機飛航許可，導致出訪史瓦帝尼行程被迫暫緩，全美台灣同鄉會發表聲明，表達最嚴正抗議與譴責。

    聲明肯定與支持賴清德帶領台灣人民展現堅定韌性，無懼威權壓迫，持續爭取台灣在國際社會應有的地位與尊嚴。

    聲明強調，此一事件已超越傳統外交摩擦，構成典型的「跨國脅迫」行為，顯示中國北京正系統性運用經濟與政治手段，干預他國主權決策，並將威權影響力延伸至國際民航體系。不僅壓縮台灣的國際空間，更挑戰國際規範與以規則為基礎的國際秩序。

    聲明指出，作為深信民主自由價值的台美人組織，呼籲美國川普政府，應以更明確且具體的行動回應中國的脅迫行為，包括：正式邀請賴清德訪問美國，展現對台灣民主的明確支持；檢討並調整對台交往限制，避免因外部壓力自我設限；將中國對台與第三國的脅迫行為納入國安與印太戰略核心，並聯合盟友建立反制機制。

    聲明表示，值此全球局勢動盪、威權勢力持續擴張之際，國際社會更不應姑息此類行徑。放任中國以經濟與政治壓力操控他國，只會助長其進一步擴張，危及區域穩定與世界和平。

    全美台灣同鄉會重申，台灣是全球民主陣營不可或缺的一環。台灣的安全與尊嚴，與美國的安全與信譽緊密相連。全美會呼籲華府以具體行動回應威權脅迫，確保台灣能在不受干預的情況下參與國際社會，也敬請台灣國人團結一致，共抵外侮，勿陷中國圈套。

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