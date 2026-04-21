與美國太空總署太空人林琪兒醫師相見歡 蕭美琴：台灣要積極成為「太空團隊」一員

蕭美琴副總統今（21）日接見「美國太空總署太空人林琪兒醫師（Dr. Kjell Lindgren）」，強調台灣正積極推動技術升級與人才培育，並將太空科技應用於國防、通訊及科學研究，以提升整體韌性。（總統府提供）

蕭美琴副總統今（21）日下午接見「美國太空總署太空人林琪兒醫師（Dr. Kjell Lindgren）」，肯定其在太空探索與科學領域的卓越貢獻，並強調台灣正積極推動技術升級與人才培育，並將太空科技應用於國防、通訊及科學研究，以提升整體韌性，未來將持續深化國際合作，朝成為全球太空發展重要夥伴的目標邁進。

蕭美琴首先歡迎指出，過去曾與美國亞利桑那州凱利（Mark Kelly）參議員會面，對方同為太空人且長期支持台灣；而林琪兒醫師則是他首度會面在台灣出生的太空人，別具意義，期盼未來能有更多台灣出生的人才投入太空領域。

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她祝賀林琪兒醫師在太空探索與科學領域的卓越表現，並表示，執行太空任務需具備高度勇氣與耐力、精實的體能訓練及專業的科學知識。林琪兒醫師對太空領域的貢獻，也啟發年輕世代投入學習，在累積更豐富的太空科學知識後，能進一步拓展對宇宙的了解。

副總統同時也向美國國家航空暨太空總署（NASA）團隊，以及所有參與各項太空任務、包括近期阿提米絲計畫（Artemis）的科學家所付出的努力與貢獻表達誠摯祝賀。並指出，相關成果再次將人類太空探索樹立新的里程碑，相信在專業與團隊力量的結合下，未來將持續創造歷史新頁。

蕭美琴強調，儘管台灣在太空領域起步較晚，但絕不會缺席。政府正積極推動產業技術升級，並將相關技術應用於太空發展；同時，年輕世代亦在學術領域積極參與火箭發射競賽，展現高度潛力。

蕭副總統進一步指出，太空科技對於台灣整體韌性具有關鍵意義，包括次世代通訊技術，以及應用於國防安全、民生與科學研究的地球觀測能力，皆為未來發展重點。未來，台灣期盼持續推動國際交流合作，並隨著NASA在亞洲的布局及發展，拓展更多合作機會，汲取寶貴經驗，培育新一代科學人才，並積極成為「太空團隊」的一員。

訪賓一行由國科會副主委蘇振綱、國家太空中心主任吳宗信及「美國在台協會」（AIT）台北辦事處處長谷立言陪同，前來總統府晉見副總統。

蕭美琴副總統今（21）日接見「美國太空總署太空人林琪兒醫師（Dr. Kjell Lindgren）」，強調台灣正積極推動技術升級與人才培育，並將太空科技應用於國防、通訊及科學研究，以提升整體韌性。（總統府提供）

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