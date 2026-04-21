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    首頁 > 政治

    臭爆！台中垃圾車「餿水倒水溝」 江肇國揭內幕：市府無能、基層遭殃

    2026/04/21 17:30 即時新聞／綜合報導
    台中市環保局清潔隊在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下；左為台中市長盧秀燕。（本報合成，資料照、擷取自Threads）

    台中市環保局清潔隊在北屯區亂倒廚餘被民眾目擊拍下；左為台中市長盧秀燕。（本報合成，資料照、擷取自Threads）

    台中市北屯區昨日發生一起令人作嘔的公務爭議。有民眾目擊環保局垃圾車直接在路邊將車底廢水倒入排水溝，導致整條街道臭氣熏天。該名隊員當時無奈表示，因廚餘桶全滿「不知道怎麼辦」，才出此下策。針對此案，市長盧秀燕在市政會議上震怒，下令嚴懲並開罰司機，但此舉卻遭到市議員江肇國重砲回擊，痛批這是「責任全往基層推」的作風。

    江肇國今天在臉書發文表示，關於昨天的北屯清潔隊路邊傾倒廢水案，市長在市政會議表示要嚴懲開罰這位司機，這又是一件責任全往基層推的盧氏作風！「這位司機的做法的確不對，但為什麼他要半路傾倒廢水，而不回到隊部再處理呢？」

    江肇國指出，因為市政府現在請民眾把廚餘都當垃圾丟，每一輛清潔車擠壓垃圾後流出大量廢水，車底的廢水槽一下就滿了，如果不找地方洩除，就沒有辦法繼續往下收取垃圾。如果司機不管水槽，硬著頭皮繼續收，那垃圾擠壓後的廢水就會滿溢出來，沿街滴流，惡臭留在街道上，影響範圍更廣！如果司機車子開了直接回隊部倒水，那車子就會脫班，民眾的垃圾就沒有人收，「司機雖然有錯，但是他的兩難是政策造成的，是盧秀燕無法處理廚餘所造成的！」

    江肇國直言，台中市廚餘失控，市府請民眾把廚餘當垃圾丟，造成垃圾車廢水槽滿溢，司機無計可施，為了繼續收垃圾只好找個地方先泄水，結果整個市政府把責任都丟給司機！這樣公平嗎？「市府無能，基層遭殃」就是環保局同仁的無奈！

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