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    首頁 > 政治

    李四川稱「當選再解決中永和塞車」 周軒：連藍營議員都挺不下去

    2026/04/21 13:46 即時新聞／綜合報導
    國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

    國民黨新北市長參選人李四川。（資料照）

    台北蔣萬安市府「蔣不聽」，將公館圓環公車專用道拆除後，不少用路人砲轟交通動線變得比以前還亂，車禍事故也頻傳。國民黨台北市議員游淑慧20日上政論節目《新台派上線》怒批不懂為何要先拆公館圓環！對此，政治工作周軒表示，李四川昨天講的那一席「等我當選新北市長再來解決中永和塞車問題」，已經引起眾怒，連國民黨自己的議員都挺不下去，現在只能選擇跟著民進黨一起罵，某種程度上這也是在保護蔣萬安。

    周軒在臉書PO文表示，國民黨台北市議員游淑慧昨天在節目上面，被問到蔣萬安跟李四川的大作：「拆掉公館圓環」，她的發言，非常耐人尋味，第一，游淑慧說，她不知道拆掉公館圓環後，新北市中永和的交通是不是比以前更糟，畢竟過往雙和地區通往台北市的橋樑，本來就是「機車瀑布」，而台北市交通局給議員的資料是，「交通事故數減少43%」，大家可能還要一些時間習慣吧；第二，游淑慧說，自己在念台大的時候，曾經住過中永和一段時間，而他也騎機車上課，直言有那個圓環在，我沒有覺得比較不安全；第三，游淑慧說，她之前在台北市議會交通委員會詢問過，北市有多少圓環？哪個圓環交通事故較多？

    周軒指出，先前交通事故最多是位於敦化南路與仁愛路的「仁愛圓環」，直到近年才變成位於羅斯福路與基隆路的「公館圓環」，如果用事故發生為理由要拆圓環，那為什麼沒有拆除「仁愛圓環」的計畫，現在要拆「公館圓環」？

    周軒續指，其實這很明顯了，看起來李四川昨天講的那一席「等我當選新北市長再來解決中永和塞車問題」，已經引起眾怒，連國民黨自己的議員都挺不下去，現在只能選擇跟著民進黨一起罵，某種程度上這也是在保護蔣萬安。

    周軒直言，畢竟大家都知道，蔣萬安對工程應該是不太理解的，真的可以幫他出謀劃策的，也只有經驗老道的川伯了，既然這麼有經驗，乾脆連拆掉圓環後的「售後服務」也丟給川伯了。

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