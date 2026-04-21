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    首頁 > 政治

    分局長是青鳥側翼？白營喊「青鳥噴辣椒水」翻車 張益贍酸民眾黨先造謠

    2026/04/21 13:53 即時新聞／綜合報導
    柯文哲17日晚上到逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水掩鼻，鬧了3天卻傳出是隨行的台中六分局分局長周俊銘誤噴。（資料照，劉芩妤提供）

    柯文哲17日晚上到逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水掩鼻，鬧了3天卻傳出是隨行的台中六分局分局長周俊銘誤噴。（資料照，劉芩妤提供）

    前民眾黨主席柯文哲日前在逢甲夜市掃街時，聲稱遭人噴灑辣椒水，白營指控是青鳥所為，該黨主席黃國昌甚至指責總統賴清德、痛批他「撕裂社會」。但警方調查後指是第六警分局長周俊銘誤噴辣椒水釀禍。對此名嘴張益贍諷刺，「小草口中『青鳥側翼』又加一了」，他也質疑，即使透過監視器畫面看到是分局長不小心「噴4次」，但也沒有出現所謂的騎摩托車人士，對民眾黨人士第一時間的說法再度提出質疑。

    柯文哲17日與該黨台中議員參選人到台中逢甲夜市掃街拜票期間，多人一度出現劇烈咳嗽不適症狀，白營指控是青鳥所為，還聲稱看到有摩托車雙載對他們「無差別攻擊」。不過警方調閱監視器比對，表示沒看到「摩托車雙載」嫌疑人。昨日警方更指是第六警分局長周俊銘誤洩辣椒水釀禍。

    由於白營及白營支持者第一時間都將矛頭指向「青鳥」，如今真相反轉，張益贍也發文諷刺，「小草口中『青鳥側翼』又加一了：台中市第六分局分局長，請排隊領號碼牌」。

    張益贍也貼出相關畫面質疑，即使是分局長不小心在文華路上先後「噴4次」？！但過程中也都沒有「騎摩托車的兩位夥伴」，對此他直言「民眾黨人自己先『造謠』的，然後現在又指控別人造謠？！」

    網紅四叉貓PO出台中第六分局（前）分局長周俊銘，在夜市垃圾筒丟棄辣椒水的畫面。（圖擷取自臉書）

    網紅四叉貓PO出台中第六分局（前）分局長周俊銘，在夜市垃圾筒丟棄辣椒水的畫面。（圖擷取自臉書）

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