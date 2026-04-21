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    首頁 > 政治

    國防特別預算綠拋8100億可談 盧秀燕：勿成政治操作主題

    2026/04/21 13:45 記者蘇孟娟／台中報導
    立院明黨團再協商軍購案，盧秀燕喊話勿成政治操作主題。（記者廖耀東攝）

    立院明黨團再協商軍購案，盧秀燕喊話勿成政治操作主題。（記者廖耀東攝）

    國防部長顧立雄昨（20）日赴立院國防外交委員會進行機密報告，盼加速審查國防特別條例，預計明（22日）再次黨團協商，立法院民進黨團幹事長莊瑞雄拋在野黨認為8100億元可再談；日前表態支持軍購應在8000億到1兆的台中市長盧秀燕指出，國家增強自己保衛能力是全民共識，不應成為各政黨互相政治操作的主題，各政黨能和諧釋出善意，「意見趨於一致，這是好的發展」。

    行政院1.25兆國防特別預算仍卡關，明將黨團協商，莊瑞雄昨表示，國防特別預算匡列的1.25兆是額度上限，在野黨認為8100億元可行，其餘放在年度預算，「都可以再跟行政院談」。

    盧秀燕指出，立法院是合議制，任何預算、法案都需要朝野各黨協商同意，但國家增強自己保衛能力是全民共識，不應成為各政黨互相政治操作的主題。

    她說，各政黨能和諧、雙方釋出善意，讓意見趨於一致，這是好的發展，最重要的目的要維護台灣安全，增加我們防衛自己的的能力，同時維持區域和平及兩岸和諧。

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