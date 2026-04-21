「紅色麥克風」插進攝影棚？吳靜怡轟中天快說清楚

前中天記者、共諜林宸佑。（資料照）

綽號「馬德」的中天記者林宸佑被爆中方出資要林宸佑在中天電視製作節目「馬德有事嗎」，並設定題綱要他帶風向打擊台灣政府及綠營政治人物，林宸佑都用自己的帳戶收紅錢，平均月入20萬元以上，不法金額破百萬元。對此，媒體人吳靜怡表示，中天電視台不需要出來講清楚嗎？難道不應該立刻成立專案小組，徹底清查內部到底還有多少『馬德2.0』？全台灣民眾，更應該睜大眼睛，今天不把這些紅色麥克風拔掉，明天國軍的機密，可能就全部躺在北京的辦公桌上！

吳靜怡在臉書PO文表示，主播林宸佑竟直接疑似把中共的麥克風插進中天攝影棚？馬德你不思議，洗紅錢直接收泰達幣！「這一天，讓全台灣媒體人都感到極度羞恥！」在台灣主流電視台之中，居然出現了中共「複合式滲透」，一個主播開一個節目，一手拿著麥克風，一手卻疑似替中共跑金流、當白手套，那這已經不是單純的媒體立場問題，而是國安警報，台灣到底還有多少共諜掌握了麥克風？

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吳靜怡指出，拆解紅色輿論產業鏈的「商業模式」，明碼標價的紅色遠端錄音室，中共統戰部現在是怎麼對台灣媒體下指導棋的？他們有一個代號叫「吉祥」的藏鏡人，直接透過Telegram跨海下指令！受藍白支持者歡迎的《馬德有事嗎》若真如報導所揭露，恐怕已不只是單純節目，而是疑似被境外勢力利用的操作節點，簡直淪為一張「統戰價目表」。

吳靜怡續指，他們把節目拆成兩種計費模式：第一種叫「指定型」：一集直接砸10萬、20萬。這筆錢出賣的是台灣新聞尊嚴，今天題綱怎麼定、要鎖定攻擊哪個初選對象、怎麼在立法院咄咄逼人去堵政治人物的麥克風，甚至連「怎麼酸賴清德」，全部都是北京寫好的劇本！馬德拿了這20萬，照本宣科，徹徹底底淪為中國的傳聲筒；第二種叫「自由型」：稍微便宜一點，一集5萬。表面上讓你自己發揮，但底線非常清楚，就是絕對不能違背中方立場，你必須向北京提案審核才能拿錢。

吳靜怡分析，這代表什麼？台灣媒體的攝影棚，是不是早就被中共實質「包場」了？因為馬德，直接變成了北京插旗在台灣的「遠端錄音室」？我們以為我們在看網路政論節目，其實我們看的是中共統戰部一集花20萬買下來的認知作戰大秀！更誇張的是，馬德不只幫中共帶風向，還直接當起「水房」。檢調追查金流發現，他竟用自己的實名銀行帳戶，接收來自中國的泰達幣，再轉成新台幣，幫中共行賄國軍官兵！只要18萬，海軍陸戰隊一名中士就把攻擊型無人機的機密賣掉；而這筆錢，據報導就是透過馬德這樣的白手套轉出去的。他的帳戶平均每月多出20萬，不法所得已經破百萬元！一邊在立法院拿著麥克風，假裝義正辭嚴地監督政府；另一邊卻在大剌剌地用自己帳戶，幫中共洗紅錢、收買國軍出賣國家機密。這已經不是記者，這根本是中共插在台灣媒體裡的金融特務！

吳靜怡直言，我們有這麼多優秀的新聞從業人員，每天在第一線辛苦跑新聞、查證事實，努力捍衛著第四權的尊嚴。結果呢？一個當紅主播，竟然可以一手拿著麥克風，在立法院假裝義正辭嚴地監督政府；另一手卻在攝影棚底下，大剌剌地用自己的銀行帳戶，收著中共統戰部的泰達幣！

這是國安事件，不是單一新聞風波，中共的錢可以透過泰達幣流進台灣，中共的話可以透過節目題綱說進台灣，中共的手可以透過主播伸進攝影棚，台灣社會絕對不能再假裝沒事！

中天電視台不需要出來講清楚嗎？難道不應該立刻成立專案小組，徹底清查內部到底還有多少『馬德2.0』？全台灣民眾，更應該睜大眼睛，今天不把這些紅色麥克風拔掉，明天國軍的機密，可能就全部躺在北京的辦公桌上！

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