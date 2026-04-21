分局長噴到柯文哲才被拔官？ 對照「瑪莎拉蒂案」懲處是否過重引討論

台中第六分局分局長周俊銘，17日晚上前往逢甲夜市參與柯文哲維安，卻多次朝地面噴辣椒水引發軒然大波，事後被記過調離主管職務。（警方提供）

民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票，卻傳出遭人噴灑辣椒水攻擊向警方報案，台中市警方組成專案小組追查，沒想到昨天案情大轉變，竟是第六分局分局長周俊銘拿在手上的辣椒水因蓋子破裂前後4次朝地面試噴，才造成此次烏龍狀況，除被函送法辦，也遭記過拔官，不過2021年引發軒然大波的「瑪莎拉蒂案」，當時分局長也只記過，此次僅因朝地面誤噴辣椒水就遭拔官，處分是否過重引發討論。

2021年11月台中市宋姓男大生開車和瑪莎拉蒂發生擦撞，遭到張嫌等3名惡煞持棍棒圍毆至頭骨破裂、顱內出血，但事發當晚警方在做完筆錄後，以「非現行犯」為由，將3名逞凶男子放走，遭質疑有「縱放犯人之虞」，引發抨擊。

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警方事後召開記者會致歉，坦言受理案件過程未妥適處理，確有疏失，第六分局分局長蔡元戎因此記過，偵查隊長及市政派出所長也調離現職。對照此案僅因朝地面誤噴，周俊銘分局長就被記過拔官還函送法辦，包括藍綠市議員都認為處分過重。

台中市警局則強調，此次之所以記過並調離主管職務，主要是周俊銘身為分局長，發現辣椒水損壞應立即更換或封存，但他卻選擇向地面噴灑，引發此次事件，身為領導幹部臨場失措、處置不當，已不再適合擔任分局長的職務。

此外，此事件爆發後，民眾黨相關人士18日上午9點到第六分局報案，警察局長吳敬田11點就親自主持專案小組會議，但周俊銘並未坦承自己噴辣椒水，直到當天傍晚5點，警方調閱監視器發現他有朝地面噴灑辣椒水的動作，才在當晚10點，事發24小時後，打電話向吳敬田「自首」，因誤導偵辦方向，且有「報告紀律」的問題，才會建議警政署調職。

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