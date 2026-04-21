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    首頁 > 政治

    高雄家暴「違令率」超高、逾全國2倍 社會局這樣說

    2026/04/21 07:47 記者洪定宏／高雄報導
    高雄家暴「違令率」超高、逾全國2倍，議員郭建盟（左）質詢社會局長蔡宛芬（右）。（資料照）

    高雄家暴「違令率」超高、逾全國2倍，議員郭建盟（左）質詢社會局長蔡宛芬（右）。（資料照）

    新北土城違反保護令丈夫當街殺害妻姨2命事件引發全國關注，高市議員郭建盟昨天上午在議會質詢指出，全國平均違反保護令比率11.33%，約10張保護令有1張失效，但高雄違令率竟超過全國的2.24倍，高達25.43%，「相當每4張保護令就有1張被違反」，要求社會局整合資源，強化保護效率。

    對此，高雄市社會局長蔡宛芬昨天上午答詢指出，提供家暴受害人更嚴謹的保護，原本就是政府的重點政策，後續會針對議員建議進行討論評估。

    由於蔡宛芬在議場的說明不夠清楚，引發議論，社會局卻遲至昨晚才以文字稿聲稱，全國保護令件數及違反件數資訊，因定義及轄區不同，分散在司法院、法務部、警政署統計，無法直接進行比率計算。

    社會局表示，高雄保護令核發數，會依管轄原則由不同法院核發，但保護令是依相對人居住地執行，也就是保護令可能由他轄法院核發，但執行及違反保護令數在高雄，兩者的定義不同，無法用高雄核發數直接對應違反數計算比率。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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