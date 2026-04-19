民主前輩犧牲奉獻才有今日 賴瑞隆：有責任讓這條路更穩更遠

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆感佩余登發、余陳月瑛兩位前縣長貢獻，認為這一代有責任讓這條路更穩更遠。（記者李惠洲攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今出席余登發、余陳月瑛紀念音樂會時感觸良多，他強調有民主前輩的犧牲奉獻，才有今日的民主台灣，有責任讓這條路更穩更遠。

賴瑞隆指出，在威權年代，前輩先人的挺身而出，一如希臘神話的盜火者，在暗夜中前行，為民主運動燃起希望；更因為對土地有愛，前輩們才能在風雨中堅定前行，為台灣爭取珍貴的自由與尊嚴。

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余登發老縣長和余陳月瑛前縣長，一位被稱作「赤腳的政治家」、戰後第一位民選的非國民黨籍縣長，另一位則率先打破政治性別天花板，成為首位女性縣長，秉持聞聲救苦的精神做事，被尊稱為「高雄媽祖婆」；兩位先進對高雄乃至台灣民主發展的貢獻，令人永遠敬佩。

賴瑞隆認為，有他們的犧牲奉獻，才有今日的民主台灣，他引述余登發老縣長名言「政治就像除草，沒有捷徑，就是要努力」，強調守護民主也是同樣道理，前輩們受盡磨難開闢出民主的道路，我們有責任一棒接一棒，讓這條路走得更穩、更遠。

賴瑞隆也公開感謝八卦寮文教基金會及董事長余政憲，多年來持續推動各項活動，讓民主的種子持續扎根，他對余政憲這幾句話印象深刻，「如果愛這塊土地，請不要忘記這些人、這些歷史，當我們都記住這些過往，台灣就不會迷失方向，也就不會孤單」。

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