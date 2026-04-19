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    首頁 > 政治

    李貞秀：比起卓榮泰跟民進黨......我更痛恨黃國昌！

    2026/04/19 20:07 即時新聞／綜合報導
    李貞秀被開除後與民眾黨中央開撕。（資料照）

    李貞秀被開除後與民眾黨中央開撕。（資料照）

    中配李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，與主席黃國昌為首的黨中央開撕，引發外界熱議。今天（19日）李貞秀接受資深媒體人黃暐瀚專訪，直言比起民進黨，自己更厭惡黃國昌！另外，李貞秀還聲稱，自己「愛台灣」，以後即便身死，「歸處」也會在台灣。

    黃暐瀚上週五（17日）專訪李貞秀，今天在臉書透露訪談過程中，可以看到李貞秀個性「敢愛敢恨」，她說誰對她好，她一定有所回報，例如前主席柯文哲；反之，誰打她一拳，她一定加以反擊，指的就是黃國昌等人。李貞秀甚至不諱言，比起批評她國籍爭議的民進黨，或是下令不讓索資、不接受質詢的行政院長卓榮泰，她更痛恨的是黃國昌這個人。

    黃暐瀚在訪談中提到她曾在黃國昌立委辦公室「實習」的事，李貞秀表示2024年11月黃國昌「接班柯文哲」之後，黃國昌就教她不用到其辦公室了，後來也真的沒再去過，完全違背柯文哲培訓接班立委的交代。

    李貞秀還說，原本被民眾黨開除後，她完全沒有想上節目，來邀約的也通通婉拒，但怎料她一覺醒來，卻看見黃國昌接受訪問說她不只一次開口要錢，她氣不過，才決定上節目公開談。至於為什麼只上「綠媒」，李貞秀苦笑稱「就沒有藍媒找我，我也沒辦法」。

    黃暐瀚也提到「王金平經驗」，問李貞秀有沒有想過要學2013年爆發「馬王政爭」時，被馬英九開除黨籍的王金平到台北地院提出假處分暫緩黨籍喪失？李貞秀說自己身邊很多人都勸她這麼做，她會慎重考慮。

    黃暐瀚表示，自己在專訪的最後還問了李貞秀「來台灣33年，妳愛台灣嗎？」，她說「我愛台灣，以後我死了，最終的歸處也會在台灣」，黃暐瀚則回應「只要妳愛台灣，台灣人也會愛妳」。完整專訪影片在今晚8點首播，據悉李貞秀還會爆料內部的開撕真相。

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