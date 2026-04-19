「凍蒜」聲不斷！蘇巧慧單日勤走十多間廟宇 盼扛責開創新時代

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右2）今午與內政部長劉世芳（右1）及同黨民代共同到五股賀聖宮參香祈福。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

今日是農曆三月初三適逢玄天上帝聖誕，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧持續勤跑新北宮廟參拜，她今再走遍10多間廟宇，下午並與內政部長劉世芳到五股賀聖宮參香祈福，和國民黨新北市長參選人李四川同場不同台，蘇巧慧今也公布發言人團隊，幫助團隊與青年朋友對話，她強調，她身為新世代的市長參選人，會扛起責任，用新觀念為新北開創新時代，讓新北更加發展。

蘇巧慧今接連到訪樹林太上真武壇、三峽北極宮、宰樞廟、土城福景宮、板橋北天廟、玄武宮、五股賀聖宮、新店玉旨受玄宮等10多間廟宇，參拜沿途不斷有民眾對蘇巧慧大喊「凍蒜」、「市長加油」，甚至有民眾邀請蘇巧慧共唱「粉紅超跑」，展現高人氣魅力。

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蘇巧慧並與劉世芳、同黨的立委張宏陸、林淑芬，以及新北市議員李宇翔、李余典、議員參選人戴翎育、國策顧問吳寶田一同參拜五股賀聖宮，眾人也進行座談，針對地方建設等議題交換意見。

蘇巧慧表示，她一向虔心信仰玄天上帝，在玄天上帝聖誕這天，她更是從早上8點開始全新北走透透，不論是參與遶境、或是參拜祈福，大家共同的願望就是希望國家太平興盛，人民安居樂業，期盼新北更便利、宜居。

她指出，這幾年中央大力建設新北，她也持續爭取五股地區各項重大建設，包括她和林淑芬、吳秉叡共同關心、爭取到中央全額補助的二重疏洪道左岸加高工程，已於3月底完工，另外能讓林口到新莊減少20分鐘車程的五股交流道增設北出匝道改善工程，也在中央大力補助新北9成經費下，去年已完工。

蘇巧慧強調，她會持續透過各項政見願景，讓五股、新北更加發展，至於她今天公布的發言人團隊，受到外界一致讚賞，蘇巧慧表示，3位發言人都是非常優秀的新北在地青年，最重要的是對公眾事務都抱持高度熱情，相信未來不僅能幫助團隊與各行各業的青年朋友對話，更能夠代表她，為新北做出最好的行銷。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左7）今帶領新北隊在五股賀聖宮合影。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

參拜沿途，不斷有民眾對蘇巧慧（中間灰色背心）大喊「凍蒜」、「市長加油」。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

有民眾邀請蘇巧慧（持麥克風者）共唱「粉紅超跑」，展現高人氣魅力。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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