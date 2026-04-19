面對外來威脅 賴總統：若反對強化軍事力量，就不是真愛台灣

余登發、余陳月瑛紀念音樂會昨在高雄市橋頭舉行，現場湧入逾兩千鄉親，透過歌聲緬懷民主前輩。（八卦寮文教基金會提供）

總統賴清德今天出席「2026余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，強調面對外來威脅，只有強化國防力量、經濟實力；任何人說愛台灣，若反對強化軍事力量，就不是真愛台灣。

財團法人八卦寮文教基金會今天舉辦「2026余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，賴總統、高雄市長陳其邁及立委賴瑞隆、李昆澤、黃捷等多名民進黨民代出席。

請繼續往下閱讀...

賴總統致詞表示，這場音樂會提醒後人，台灣由專制獨裁走到今天民主自由何等艱難，是多少人犧牲生命、犧牲自由才換來的，千萬不能忘記過去的犧牲。

賴總統說，前高雄縣長余登發、余陳月瑛，不只為台灣民主打拚，無畏強權，也是民進黨清廉、勤政、愛鄉土展現，希望台灣政治工作者不分黨派，都應學習兩位老縣長精神。

賴總統表示，特別是現在地緣政治變化，台灣面臨中國武力威脅，更該學習兩位老縣長勇氣；作為這代人，有責任守護過去民主運動前輩好不容易打下的基礎，就算再大威脅、再大挑戰，絕對不能走回頭路。

賴總統說，台灣一定要繼續向前走，永遠堅持民主自由憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持台灣前途只有台灣2300萬人有權決定。

賴總統表示，面對外來威脅，只有強化國防力量、強化經濟實力，並與民主陣營站一起，才有辦法；任何人說愛台灣，如果反對強化軍事力量，這不是真愛台灣；如果放任總預算不審，說愛人民也是假的。

陳其邁則致詞表示，要堅持傳承民主前輩精神，將民主香火傳承下去；感謝賴總統帶領台灣走正確的路，未來還有很多工作與困難，要繼續打拚。

余登發、余陳月瑛紀念音樂會昨在高雄市橋頭舉行，總統賴清德致詞表示，面對外來威脅，只有強化國防力量、經濟實力。（八卦寮文教基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法