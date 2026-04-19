老被說愛打電話 陳其邁：余陳月瑛老縣長才是「創始人」

高雄市長陳其邁今參加余登發、余陳月瑛紀念音樂會時指出，余陳月瑛老縣長才是真正的「打電話創始人」，每通電話都是縣民最關心的事項。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁今參加余登發、余陳月瑛紀念音樂會時指出，網路很多人說他很愛打電話，但余陳月瑛老縣長才是真正的「打電話創始人」，每通電話都是縣民最關心的事項。

陳其邁說，他早就聽聞余登發、余陳月瑛2位老縣長的風格，也把2位老縣長當作自己從政模範。

請繼續往下閱讀...

他進一步提到，網路很多人說他很愛打電話，但余陳月瑛老縣長才是真正的打電話創始人，曾看到余陳老縣長電話一通一通打，從基層打到高層，每一通電話都是市民最關心的事項，被譽為「政壇媽祖婆」的稱號名副其實。

陳其邁也肯定前內政部長、八卦寮文化基金會董事長余政憲傳承了這樣的溫暖，投入棒球人才培育，還長期結合馬術運動、照顧發展遲緩的慢飛天使。

陳其邁也公開感謝賴清德總統，去年10月頒發名譽回復證書給余登發老縣長，回想橋頭事件、台灣民主的改革，非常感謝民主前輩一步一腳印、流血流汗打拚造就今日，因過去的努力，才有辦法透過民主選舉，在這片土地實現理想。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法