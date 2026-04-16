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    首頁 > 政治

    獨家》李乾龍稱座車遭裝追蹤裝置 警證實為「防丟定位器」

    2026/04/16 17:34 記者徐聖倫／新北報導
    警方證實為「防丟定位器」。（記者徐聖倫翻攝）

    警方證實為「防丟定位器」。（記者徐聖倫翻攝）

    國民黨副主席李乾龍傳座車遭人裝設定位追蹤器，警方調查發現，該裝置為市面上常見的「防丟定位器」。據悉，這類裝置雖非專業徵信器材，卻因體積小、易隱藏，已成為跟蹤騷擾案中的新興工具。

    此類產品原本的設計初衷是「防丟」而非「追蹤」，其原理主要基於藍牙低功耗技術，通過與手機建立藍牙連線追蹤物品。近距離時手機直接與其連線以定位；遠距離時，定位器會匿名發出藍牙訊號，利用身邊經過的「第三方裝置」將位置加密上傳至雲端，再同步至失主的APP中實現遠程定位。

    ​辦案人員指出，李乾龍被裝設的就是這類「低階」定位裝置。與動輒上萬元的專業GPS追蹤器相比，這類防丟器單價僅需不到千元，且在各大網購平台、連鎖通訊行等均能輕易購入，入手門檻極低。

    警方表示，專業GPS裝置通常具備獨立電力與精準定位，體積較大；而防丟定位器體積約硬幣大小，磁吸或黏貼在車底、保險桿內極難被察覺。

    ​雖然這類裝置被稱為「低階」，但對特定對象的隱私威脅卻不小。警方提醒，目前市售定位器多有防騷擾機制，若身邊出現不明追蹤器，手機通常會發出警示，目前警方已針對該裝置採集指紋與相關序號，正循線追查背後「暗地監控」的藏鏡人，全案將依違反妨害秘密罪嫌深入偵辦。

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