李貞秀為何狂咬黃國昌 趙曉慧：看破「老二」在黨內沒威信

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨內鬥戲碼愈演愈烈，遭開除黨籍的不分區立委李貞秀，近日連續怒槓黨主席黃國昌。作家趙曉慧分析，這反映黃國昌在政壇難逃被「邊緣化」的宿命，無論在黨內、黨外都深陷「老二」的困局。

趙曉慧今天在臉書發文指出，黃國昌代替柯文哲「幹髒活」，拔掉李貞秀的黨籍與不分區立委資格，李貞秀與黃國昌徹底決裂，口無遮攔在媒體上叫罵黃國昌。這說明了黃國昌加入民眾黨之後，未能在黨內持續收編柯文哲的人馬成為自己的人馬。李貞秀身為黃國昌的前國會辦公室助理，卻選擇「尊柯」來反擊「現任黨主席」，顯見她拿捏到黃國昌在黨內並未建立真正的威信，也指揮不動陳佩琪、蔡壁如。

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趙曉慧續指，黃國昌幫柯文哲幹髒活「清黨」，即使獲得一些掌聲，但這些掌聲會流向柯文哲而不是黃國昌。柯文哲是為黨內止血的領袖，黃國昌只是執行的酷吏，吃力不討好，或是他的清黨被解讀為「奪權」。黃國昌接任黨主席之後，發現柯文哲在民眾黨內「神格化」地位難以撼動，就算他再怎麼想鯨吞蠶食柯文哲的版圖，還是很難如願以償，只能繼續乖乖扮演忠心的老二。也就是說，柯文哲的「神格化」成為黃國昌的緊箍咒，他必須「尊柯表忠」來換取「小草」的信任，但正是這一點，讓他無法在民眾黨內取代柯文哲成為老大。

趙曉慧分析，黃國昌2025年2月接任民眾黨主席至今，民眾黨的支持率從一度還有12%至14%，到如今的2026年4月卻已萎縮至8.5%，而這個數字與2023年6月全盛時期的22.2%相比，等於是腰斬。這顯示黃國昌接任黨主席之後，面對柯文哲京華城案重創民眾黨形象的衝擊，黃國昌完全無力「力挽狂瀾」，而他本人的咆哮值、仇恨值，也與柯文哲的貪污一起對民眾黨造成雙重打擊。

趙曉慧表示，整體上看，黃國昌賣力的「修理」民進黨，掌聲只會給柯文哲這個第三勢力精神領袖，無法轉換成黃國昌自己的政治資本。但黃國昌每一次的咆哮與仇恨值，迴力鏢都回到他自己身上，冤有頭債有主，無法甩鍋。

她進一步提到，2026年新北市長選舉，一度形成李四川、蘇巧慧、黃國昌的三腳督態勢，結果黃國昌的民調敬陪末座，在10%以下的個位數坐冷板凳，甚至在某些民調機構「二階段調查」時被排除，只留下「李四川 v.s 蘇巧慧」兩強對決，「這不是黃國昌被邊緣化要不然是什麼？」

趙曉慧直言，黃國昌自己的新北市長民調只剩下8%，再加上民眾黨的民調也只剩下8%，兩個「8%」，完全失去對藍綠兩大陣營叫板的實力，這連「第三勢力」都不是了。民調這麼低，等於是將黃國昌的政治生命判了死刑，在民眾黨內與黨外，他都只能當「老二」，等著被別人秤斤論兩之後接受職務的安排。

最後，她強調，一度俾倪天下、不可一世的「戰神」黃國昌，現在淪為政壇上的老二。是他自己親手把「黃國昌」這個品牌關了燈，一切都是他咎由自取。

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