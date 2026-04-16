害2單位被徐巧芯罵「一坨屎」！ 蕭敬嚴發聲了

國民黨前發言人蕭敬嚴。（資料照）

國民黨新北市黨部今天公布新北市議員第11選區選舉黨內初選結果，最後由蕭敬嚴勝出。曾公開批評過蕭敬嚴的立委徐巧芯則怒嗆：「新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」蕭敬嚴稍早在臉書發文表示：「用粗鄙的言語罵黨內同志，真的沒有必要。」

國民黨新北市議員第11選區選舉，國民黨除提名現任白珮茹，另外由何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另1名額，國民黨新北市黨部今天公布黨內初選結果，最後由蕭敬嚴勝出。不過，蕭敬嚴因在大罷免期間發言批評黨內同志，遭具名檢舉，目前面臨停權處分。落敗的何元楷也在臉書喊「初選通過，感謝大家」，讓目前該選區狀況撲朔迷離。

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徐巧芯今日表示，蕭被停權1年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」。也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，「所以不管蕭男多嗨，他最終頂多脫黨參選。」她還說，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？最後她也直嗆：「考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」

初選情況引發討論後，蕭敬嚴在臉書發文表示：「不承認敗選，我可以理解。但用粗鄙的言語罵黨內同志，真的沒有必要。」

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