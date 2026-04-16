4軍售獲展延 學者：美方通融有限 預算「挖東牆補西牆」非長久計

目前美方已公布的包括海馬士多管火箭在內的4項軍售案，首期款期限已屆，經國防部爭取獲美方協助展延。圖為海馬士多管火箭系統發射車。（資料照）

「國防特別條例草案」昨（15）日進行首次由立法院長韓國瑜主持的朝野黨團協商，惟會中僅「條例名稱」達共識，其餘關鍵條文皆未有進展。目前美方已公布的包括海馬士多管火箭在內的4項軍售案，首期款期限已屆，經國防部爭取獲美方協助展延。學者今（16）受訪示警，美方通融並非無限制，用其他預算「挖東牆補西牆」非長久計，也恐影響美方未來供售意願。

政府擬編列8年期1.25兆元國防特別預算，然其法源基礎「國防特別條例草案」各版本經1次委員會協商、1次院長主持協商，在關鍵條文皆無共識，會中決議下週一再邀國防部針對特別預算進行機密專報，下週三再召開院會協商。

請繼續往下閱讀...

目前美方已「知會國會」的4項包括海馬士多管火箭等軍售案，由於首期款支付期限已屆，經國防部爭取美方同意動用「安援手冊」緊急條款先行墊支，預計可延至5月底。

​國防院研究員沈明室受訪時指出，針對海馬士等已成案的軍售首期款支付，技術上不一定要依賴「特別條例」，亦可透過年度總預算或動支預備金採取「挖東牆補西牆」的方式緊急支應。然而他也直言，這類作法並非長久之計，因為特別條例的法源基礎，關乎未來台灣想採購的新式裝備，以及台美之間國防產業的深度合作。

​沈明室強調，目前朝野攻防不應僅思考國內政治，更應重視台美軍售的運作流程。雖然美方目前展現通融，但這種通融「並非無限制」，台灣必須釐清美方協調的「臨界點」在哪裡。若因預算流程延宕導致錢沒辦法到位，首當其衝的是增購項目數量不足或彈藥量不足，將直接影響建軍備戰的應變方案。

​釋放錯誤訊號恐失信美方 影響先進武器供售意願

​沈明室進一步示警，若台灣預算程序持續卡關，將對未來軍購談判產生連鎖效應。他指出，美方政務官雖然了解台灣內部情勢，但若台灣在對美溝通上釋放出「願意編列預算、卻無法做到」的矛盾訊號，將使美方產生疑慮。

​「如果台灣內部政局不穩，在野黨牽制預算的情況持續，那些更先進、更高的武器，恐怕美國人不敢賣。」沈明室表示，這不僅是預算動不動得了的問題，更涉及政權交接後，美方對台灣防衛決心的重新評估。

​川普行事風格「冷酷」 學者憂我預算卡關磨損美方耐性

​針對即將到來的「川習會」對台美軍售的聯動影響，沈明室分析，即便中國要求美方停止對台軍售，預期川普政府也不會輕易退讓；但問題在於，如果美方努力要賣武器給台灣，台灣自己卻在預算上卡關，恐讓川普「失去耐性」。

​美國海軍退役少將蒙哥馬利近日示警，川普只在意增加國防的最終的執行結果，而非台灣內部政治的情形。沈明室對此也說，川普行事風格較為「冷酷」，台灣釋放出的訊號必須明確且一致，倘若在野黨高層赴美訪問後，特別預算又無法順利推動，台美軍購的前景將趨於悲觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法