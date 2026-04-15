李貞秀火力全開開撕黃國昌 詹凌瑀：時力2.0

民眾黨創黨主席黃國昌。（資料照）

被民眾黨開除黨籍的中配李貞秀，跳出來開撕現任主席黃國昌等人，受邀上政論節目還說，黃國昌想把整個民眾黨打包送給國民黨，她不能讓民眾黨變成「時代力量第二」。對此，媒體人詹凌瑀表示，這哪是政黨內鬥，這根本是「國昌老師的時力2.0」復刻版，鬥人者人恆鬥之。黃國昌一直以來都習慣當那個在台下指點江山、在台前咆哮別人的道德完人，但這次遇到不演了的李貞秀，把那些私底下的算計通通攤在陽光下。

詹凌瑀在臉書PO文表示，這場戲好精彩，看得真過癮，這哪是政黨內鬥，這根本是「國昌老師的時力2.0」復刻版，看著李貞秀在政論節目《94要客訴》上火力全開，真的想問國昌老師：臉皮還好嗎？是不是每天都有記得保養，才能厚到這種刀槍不入的境界？

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當初他在時代力量怎麼弄走林昶佐的？先嫌人家跟柯文哲走太近、沒主體性，結果後來自己貼柯貼得比誰都緊；那時候賴品妤罵柯，國昌還放話說「這要是我的辦公室，我馬上處理」，一副要整肅異己的狠樣。

詹凌瑀分析，沒想到迴力鏢來得又快又狠，他現在看李貞秀不順眼，用的招式還是那套老掉牙的「政治鬥爭＋對外放話」，黃國昌說李貞秀要錢，結果人家直接上節目對質：「我不拿民眾黨一分錢、不拿柯文哲一分錢。」李貞秀甚至直接點名，現在跳出來圍剿她的賴香伶、陳琬惠、邱臣遠，通通都是「黃國昌人馬」。

詹凌瑀指出，這種「順我者昌、逆我者亡」的套路，時力的人看了應該都在家裡冷笑吧？最諷刺的是，李貞秀曾經在黃國昌辦公室實習。黃國昌大概沒想到，他以為這次也能像以前一樣，靠著開除黨籍、抹黑要錢就能把人攆走，結果碰到一個「敢做敢當」的硬茬。李貞秀那句「不能讓民眾黨變成時代力量第二」，簡直是直接往國昌老師的心窩子上捅。

詹凌瑀續指，黃國昌口口聲聲說要公開透明，結果面對李貞秀要求公開「不剪接的會議錄音帶」，他敢拿出來嗎？還是又要說這是「國家機密」或「黨內事務」？鬥人者人恆鬥之。黃國昌一直以來都習慣當那個在台下指點江山、在台前咆哮別人的道德完人，但這次遇到不演了的李貞秀，把那些私底下的算計通通攤在陽光下。

詹凌瑀直言，只能說，這齣「國昌轉生聯賽」演到這裡，人設已經崩得差不多了，剩下的只是看他什麼時候要把民眾黨也一起拖下去陪葬而已。

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