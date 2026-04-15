開除李貞秀理由矛盾多多 沈榮欽諷：民眾黨「有制度又沒制度」

沈榮欽質疑：「問題是，如果民眾黨沒有理由要她辭，怎麼會知道她要錢才辭？又怎麼能因為知道她會這樣回答而以此為由開除她？」（資料照）

「中配立委」李貞秀前天被民眾黨中評會開除黨籍、失去不分區立委資格，事後發文控訴黨中央、黨團聯手以不正常管道施壓她離職，昨天接連上多檔政論節目強調不可能拿前黨主席柯文哲跟民眾黨一分錢，當初是黨內先提及金錢補償一事，她只是要求「誰要我走就誰買單」。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，民眾黨可以同時處於「有制度」和「沒有制度」的狀態，諷刺民眾黨的制度「處於量子疊加狀態」。

沈榮欽14日深夜在臉書發文提到，任何事情遇到民眾黨都會變成「薛丁格的貓」（Schrodinger's Cat），李貞秀聲稱民眾黨「只有柯文哲有資格」叫她走，正在角逐台北市議員的前發言人許甫受訪強調民眾黨是「有制度的政黨」，柯文哲只是前主席，沒資格叫李貞秀辭。沈榮欽說，僅僅5分鐘後，許甫又說，照制度民眾黨8席立委2年都應該要辭，但是陳昭姿和柯文哲有協議，所以不用辭職。他感嘆，民眾黨可以同時處於「有制度」和「沒制度」的狀態，黨的制度處於「量子疊加態」。

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沈榮欽表示，李貞秀受訪時提到，中評會開會沒有任何人指出她究竟如何違反《紀律評議裁決準則》第32條所指的「違反黨團議事運作」，而是因為她說「要錢才辭」所以開除她。沈榮欽質疑：「問題是，如果民眾黨沒有理由要她辭，怎麼會知道她要錢才辭？又怎麼能因為知道她會這樣回答而以此為由開除她？」看來民眾黨開除黨員也處於「量子疊加態」。

沈榮欽強調，「小草」從來不敢面對的事實是，當他們口口聲聲「賴清德獨裁」時，殊不知自始至終民眾黨才是台灣最獨裁的政黨，柯文哲是台灣最獨裁的政黨領袖，但是「小草」卻不覺得「民眾黨獨裁」，「又或許，民眾黨人的獨裁也是在量子疊加態」？

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