巴西駐台代表竟稱「台灣是中國一部分」 外交部高度不滿、表達嚴正抗議

外交部今（13）日表示，外交部對於巴西駐台商務辦事處處長桑路易不實且不當發言高度不滿，已向桑路易表達嚴正抗議與關切。（資料照）

巴西駐台商務辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）近期接受媒體專訪，聲稱台灣是中國的一部分，且不承認台灣是獨立國家。對此，外交部今（13）日表示，外交部對此不實且不當的發言高度不滿，已向桑路易表達嚴正抗議與關切，並強調依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。

桑路易接受網路媒體「上報」專訪指出，台灣是中國的一部分，巴西及大多數國家都不承認台灣是獨立國家，連在台灣內部都有國民黨主席抱持相同看法。

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外交部今日回應媒體詢問指出，針對桑路易的發言，外交部今日上午已向桑路易表達嚴正抗議與關切。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知事實，也是客觀的現狀，對桑路易不實且不當的發言，外交部表示高度不滿。

外交部表示，促請渠注意並重申，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。

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