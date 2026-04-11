為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國防部規劃建置監偵型無人機 海巡署：有效強化聯合情監偵效能

    2026/04/11 19:43 記者邱俊福／台北報導
    海巡人員操作監偵型無人機。（海巡署提供）

    海巡人員操作監偵型無人機。（海巡署提供）

    針對國防部規劃建置監偵型無人機、整合多元監偵手段並導入AI技術，以即時偵測非法入侵的小型船隻案。海巡署今天表示，此舉將可拉開守護國安的防禦縱深，有效強化聯合情監偵效能，全面提升守護國安、治安及平安之成效。

    海巡署表示，中共持續利用灰色地帶襲擾，企圖藉由認知作戰影響我民心士氣，已保持高度戒備，並依「超前部署、預置兵力、彈性運用」等原則，強化各項岸海勤務，而中國疑似「測試性質」的小型船隻侵擾，已規劃「岸海監偵系統建置計畫」，針對全台1821公里海岸線完成點位評估，爭取預算建置「紅外線熱影像儀」、「環島智慧型監控系統」及各式監偵型無人機，透過導入AI智慧預警及主動識別功能，將大幅提升岸海監控效能，有效解決雷達難以偵測橡皮艇等小型目標的問題。

    目前面對日益嚴峻的灰帶威脅，國防部由遠端海域延伸監控縱深，將可與海巡近岸監控形成「遠近結合、重層防禦」的補位機制，協助海巡爭取應變制變得先機。

    海巡署強調，將持續強化勤務部署，積極引進先進科技設備，與友軍單位保持密切聯繫，運用聯合情監偵手段，嚴密打擊偷渡及非法入境活動，堅定維護國家安全與社會治安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播