國防部規劃建置監偵型無人機 海巡署：有效強化聯合情監偵效能

海巡人員操作監偵型無人機。（海巡署提供）

針對國防部規劃建置監偵型無人機、整合多元監偵手段並導入AI技術，以即時偵測非法入侵的小型船隻案。海巡署今天表示，此舉將可拉開守護國安的防禦縱深，有效強化聯合情監偵效能，全面提升守護國安、治安及平安之成效。

海巡署表示，中共持續利用灰色地帶襲擾，企圖藉由認知作戰影響我民心士氣，已保持高度戒備，並依「超前部署、預置兵力、彈性運用」等原則，強化各項岸海勤務，而中國疑似「測試性質」的小型船隻侵擾，已規劃「岸海監偵系統建置計畫」，針對全台1821公里海岸線完成點位評估，爭取預算建置「紅外線熱影像儀」、「環島智慧型監控系統」及各式監偵型無人機，透過導入AI智慧預警及主動識別功能，將大幅提升岸海監控效能，有效解決雷達難以偵測橡皮艇等小型目標的問題。

請繼續往下閱讀...

目前面對日益嚴峻的灰帶威脅，國防部由遠端海域延伸監控縱深，將可與海巡近岸監控形成「遠近結合、重層防禦」的補位機制，協助海巡爭取應變制變得先機。

海巡署強調，將持續強化勤務部署，積極引進先進科技設備，與友軍單位保持密切聯繫，運用聯合情監偵手段，嚴密打擊偷渡及非法入境活動，堅定維護國家安全與社會治安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法